Hepiniz hesap vereceksiniz

Ülkeyi ve muhalefeti dizayn etme aparatına dönüşen, CHP’li belediye başkanlarının tutuklu, “suç örgütü lideri denilen” Aziz İhsan Aktaş’ın ise tutuksuz yargılandığı davada ikinci gün geride kaldı.

Duruşmada ilk olarak Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin savunma yaptı. Dosya kapsamında 200 kişi yargılanırken dünkü duruşma izleyiciye kapatıldı.

CHP’li belediyelere yönelik “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında, 6’sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu, 40’ı tutuklu 200 kişinin yargılanmasına dün devam edildi Duruşma İstanbul Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda görüldü.

Duruşmanın ikinci gününe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi Binici ve Gökan Zeybek ile birlikte İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve milletvekilleriyle çok sayıda partili katıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın savunmasında, “Ben, 2024 yılı Mart ayında Ceyhan Belediye Başkanı seçildim. Aziz İhsan Aktaş ve yakınlarının, belediyelerden aldığı herhangi bir ihale olmadığı gibi, benim dönemimden önce yapılmış ihalelerin de devamı söz konusu olmamıştır. Aziz İhsan Aktaş ve akrabalarının, 2024 yılında belediye başkanı seçildikten sonra benim dönemimde aldığı herhangi bir ihale bulunmamaktadır ve devam eden bir ihale de yenilenmemiştir. İhsan Aktaş ve yakınlarının şirketlerine yapılan ödemeler usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiştir” dedi.

OYA TEKİN İSYAN ETTİ

Ardından Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in savunmasına geçildi. Tekin şunları söyledi: "Biz onurlu insanlarız; onurumuzla yaşıyoruz. Benim arkamda üç evladım var, beni izliyorlar. Onlara miras bırakacağım tek şey onurumdur. Tarihe not düşen bir davada, bunun karşınızda sanığı olarak bulunuyorum. Ben, Adana’nın seçilmiş ilk kadın belediye başkanıyım. Bu makama çalışarak, emeğimle geldim. Kimse bana evimde otururken “Gel, belediye başkanı ol” demedi. Yıllardır verdiğim hak ve hukuk mücadelesiyle bu noktaya geldim. Adliyeye götürürlerken çekilen o meşhur görüntü var ya sıraya dizilmiş halde. Orada çekilen o görüntünün fotoğrafını odana asacağım ve ben de bu hukuksuzluğu yaşadım diyeceğim."

Verien aranın ardından Oya Tekin’in eşi Celal Tekin savunma yaptı. Tekin, Aktaş’ın ısrarlı bir şekilde belediyeye gittiğini özel kalemde bu gidişlerin kaydının olduğunu belirtti. Aktaş’ın burada tehditler savurduğunu söyleyerek, ailesini korumak için görüşme talebini kabul ettiğini anlattı.

BEN NEDEN BU DOSYADAYIM

Daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın savunmasına geçildi. Savunmasına başlayan Karalar şunları söyledi: “2014’te de Seyhan Belediye Başkanı oldum. Öyle bir iş yaptık ki, herkes Zeydan Karalar Büyükşehir Belediye Başkanı olsun dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda borç, gelirin 4 katıydı. 5 yılda tüm haciz dosyalarını hallettik. Bugün itibarıyla belediyenin geliri şu anda borcun 4 katı.

Milyonların desteklediği Zeydan Karalar şu an sizin karşınızda. Bizim biraz önce anlattığım başarılarımız bizi bu noktaya getirdi. Vatandaşlar ‘Sizi bu kadar sevdik ya o yüzden buradasınız’ diyorlar. Gelelim davaya. Ben kimseye rüşvet vermedim, kimseden rüşvet almadım. Baki Nugay, ‘Aziz İhsan Aktaş benim resmi ortağım değildir’ diyor. Bu Türkiye’nin dikkatinden kaçtı. Aktaş da iş alabilirdi, ihalelerin hepsi açıktı. Girebilirdi. Belediye başkanlarının ihale verme, almada rolleri yok. Hem Aziz İhsan Aktaş’ın şirketleri Seyhan Belediyesi döneminde bizimle çalışmadı. Ben nedense bu dosyadayım? Ben Adanalıyım Silivri’de ne işim var dedim. Seyhan Belediyesi’nde 2014-2019 arası hiçbir yükleniciyi mağdur etmedik. Zaten hak ediş ödemelerinin çok düzenli yapıldığını sunduk delil olarak. ‘Ben ödemelerimi alamıyorum, Zeydan Karalar’a gittim, o da Özcan Zenger’e yönlendirdi’ deniyor. Ödemelerin düzenli yapıldığı bir ortamda niye gelsin bizden ödeme istesin?”

AKP’LİLERE DOKUNULMADI

CHP’li başkanların cezaevine girmesine neden olan itirafçı Aziz İhsan Aktaş bağlantılı 17 şirketten 12’sinin, son 15 yılda 594 kamu ihalesi aldığı ortaya çıkmıştı. Bunların 121’i CHP’li, 473’ü ise AKP’li belediye ve kurumlardan olduğu belirlenmesine rağmen sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılmıştı.

İKİ ELİMİZ YAKANIZDA

Aile Dayanışma Ağı, Silivri’de görülen Aziz İhsan Aktaş davasının ilk duruşması devam ederken açıklama yaptı. Dilek Kaya İmamoğlu, duruşmaların canlı yayımlanmasıyla ilgili çağrısını yinelerken CHP lideri Özgür Özel, "Kimse helallik istemesin, kimseye hakkımızı helal etmiyoruz. Hepiniz hesap vereceksiniz. İki elimiz yakanızda. Yazıklar olsun bu düzeni kurana sürdürene" dedi. “Bugün yine adaletsizliğin ve hak ihlallerinin simgesi haline gelmiş Silivri’de bir aradayız” diyen İmamoğlu, “ADA olarak; hak, hukuk ve adalet arayışımızı haykırmak, yaşanan tüm bu haksızlıklara karşı sesimizi çıkarmak için buradayız. Bizlerle birlikte olan, mücadelemize destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Dün, Türkiye’de yargının içine düştüğü duruma bir kez daha şahit olduk. Bir kez daha ülkemiz adına üzüldük. Sözde suç örgütünün lideri olarak tanımlanan kişi tutuksuz yargılanırken, seçilmiş belediye başkanlarının cezaevinde olduğu utanç verici bir durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özel, konuşmasında duruşmaların canlı yayımlanmamasına ve tutuklu yargılamalara tepki gösterdi. TRT ve Anadolu Ajansı’nın (AA) İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmasıyla ilgili paylaştığı ‘gerçek dışı’ görüntülere tepki gösteren Özel, TRT’nin mikrofonunu eline alarak "Kocasının mühür çıkan kasasına dolar montajlayan TRT. Al, ‘Ne diyorsun?’ diye sor bakalım. Sor. Onun vergisiyle yayın yapıyorsun sen. Bizim vergimizle yayın yapıyorsun. Kasadan mühür çıktı. ‘Para çıktı’ yalanı attınız" dedi. Sert sözlerle "Kimse helallik istemesin" diyen Özel, "Kimseye hakkımızı helal etmiyoruz. Hepiniz hesap vereceksiniz. İki elimiz yakanızda. Yazıklar olsun bu düzeni kurana sürdürene" diye konuştu. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı arkadaşlarımız, hiçbir suçluyu kötülemek istemem ama suç makinaları ile birlikte 40 kişilik koğuşlarda yatıyorlar. Psikolojisi bozuk, her an her şeyi yapabilecek bazı kişilerle aynı koğuşu paylaşmak zorunda kalıyorlar. Aziz İhsan Aktaş denen suç makinasını devletin verdiği 10 tane koruma koruyor. Olmaz. Bunun katlanılır bir tarafı kalmamıştır. Ayıptır”