HEP’li eski vekil Naif Güneş yaşamını yitirdi

Haber Merkez

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 14 Temmuz 1993’te kapatılan Halkın Emek Partisi’nin (HEP) Siirt Milletvekili Naif Güneş, 67 yaşında tedavi gördüğü Aydın Kuşadası Gözde Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Güneş’in cenazesi, memleketi Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Beykent köyünde son yolculuğuna uğurlanacak. Güneş’in cenazesinin bugün saat 13.00’te Batman Havalimanı’ndan Siirt’te götürüleceği öğrenildi. MA’da yer alan habere göre, Güneş’in yeğeni Yıldırım Güneş, amcasının şeker hastalığı olduğunu ve son 3 yıldır yürüyemediğini aktardı. Yeğen Güneş, amcasının yaklaşık 3 hafta önce nefes alamaması üzerine hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını kaydetti.