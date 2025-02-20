HepsiJET deposunda çuvalla çalışıyorlar

Melisa AY

İstanbul Esenyurt’ta bulunan HepsiJET deposunda çalışan 4 kadın işçi, hakları için üç gündür direnişte. Viyan Çakır, Esra Yılmaz, Meryem Arslan ve Meryem Yılmaz, haklı fesihle sonlandırdıkları iş akitlerinin ardından işverenden haklarını isterken kötü çalışma koşulları ile taciz ve mobbinge de dikkat çekti.

Viyan Çakır, 3 yıldan daha uzun süre bu depoda çalıştıktan sonra direnişe geçen işçilerden. Çakır, “Kaç yıllık emeğimizi aldılar, zorumuza gidiyor” diyerek yaşananları anlattı: “İşverenin her uygulaması hukuksuzdu. Primlerimiz, çalışma ortamında hijyen, kıl çıkan çiğ yemekler için şikayet etsek de hiçbir muhatabımız yoktu. En sonunda biz de 4 arkadaş bir avukatla görüştük, haklı fesih yaptık. Avukatımıza tazminat için yaptıkları dönüşte HepsiJET ve TRW işverenleri ‘Onlara 5 kuruş vermek yok’ demiş. Çok gücümüze gitti, tek yolumuz direnmek dedik.”

TACİZCİNİN DEĞİL ŞİKAYET EDENLERİN YERİ DEĞİŞTİ

Esra Yılmaz da yöneticilerin içeride çalıştığı bilinen bir tacizciyle ilgili gerekeni yapmadığını anlattı. Yılmaz, “Biz her gün güvenlik alanından çantalarımızı hırsızlık olmasın diye geçiriyoruz. Burada çalışan bir güvenlik tarafından defalarca taciz edilen arkadaşımız oldu. Oradaki çalışan kadın güvenlikler de rahatsız oldu. Bu konuda şikâyetler yapıldı müdür yardımcısına. ‘Müdür gerek yok ben çözerim’ diyerek o adamı uyarmış. Adam uyarı alınca bu sefer kadınlar oradan geçerken küfürlü ifadeler kullanmaya başladı. Şikâyet eden kişileri aramaya başladı, taciz ettiği kişilerin karşısına geçip hakaret etti. Müdürlerin, yöneticilerin hep onun yanında olduğunu gördük. Taciz edilen kadının yeri değiştirildi, mobbing hep kadına yöneldi” diye konuştu.

ONLARIN KLİMASI VAR BİZ ÇUVALLA ISINIYORUZ

Çalışma ortamındaki olumsuz koşullara da değinen Yılmaz “Yöneticiler ofislerinde klima altında ısınıyor, yazın serinliyor. Biz üşümemek için bacaklarımıza çuval geçiriyoruz. Yazları günde dört beş sefer giysi değiştiriyoruz. Yemekler çiğ, böcekli geliyor. Biz şikayet ettikçe bizi hafife aldılar. Tacizci çalıştırdıkları için de bunlar için de, yanlarına kalsın istemiyoruz. Bizi umursamadılar, derdimizi anlatacak kimseyi bulamadık. Bu tacizler, mobbingler yüzünden uzun süre kendine gelemeyenler oldu” diye konuştu.

Yılmaz ve Çakır son olarak beraber şunları sıraladı: “Uyuz olduk, bizi suçladılar içeride uyuz yayıldı. İnsan kaynakları muhatap almadı. Orada en çok kadın personel çalışırken tek kadın tuvaleti var. Kapıda sıra beklemekten işimizi yapamadık, tuvalet saatlerimize kızdılar. Tuvaletlerde kullanılanlar da kargoda patlayan sabunlar, şampuanlar, elimizi deterjanla yıkadığımız bile oldu. Biz buradaki direnişimizden vazgeçmeyeceğiz, emeğimizi yaşadıklarımızı onların yanına bırakmayacağız.”