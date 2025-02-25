HepsiJET direnişçileri dayanışmayla güçlü

Emek Servisi

HepsiJET Esenyurt deposu işçileri, işyerindeki taciz ve hak ihlallerine karşı başlattıkları direnişte dün 8'inci günü geride bıraktı. İstanbul Esenyurt'ta bulunan depoda çalışan işçiler, haklı fesihle işten ayrılmalarının ardından haklarını ödemeyen işverene karşı depo önünde direniyor.

Soğuk havaya rağmen işçilerin direnişi dayanışma ile büyüyor. Dün de SOL Parti direnişteki işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu. Direnişçiler, sosyal medya hesaplarından, "Dışarıdan, içeriden işçiler yan yana. Kazanacağız, mutlaka kazanacağız" paylaşımı yaptı.