HepsiJET işçisi hakkını istiyor

İstanbul Esenyurt’ta bulunan HepsiJET deposunda çalışan 28 işçi kötü çalışma koşulları, taciz, mobbing ve sendikasızlaştırma baskısı sebebiyle iş akitlerini haklı fesihle sonlandırdı.

İşçiler, bu sürecin Esenyurt bölgesinde sistematik hale gelen sendikasızlaştırma politikalarının ve işçileri günlükçü konumda tutarak haklarını budama çabasının bir parçası olduğunun bilincinde olduklarını vurguluyor.Tazminat haklarını için çarşamba gününden beri direnişte olan işçiler bugün ise Esenyurt Kıraç’ta eylem yapacak.

Hem tazminat hakları hem de içeride kalan çalışma arkadaşlarının da daha iyi koşullarda çalışabilmesi için mücadele ettiklerini belirten işçiler, “İşçilerin onuruna yönelik saldırıların son bulmasına yönelik bir dayanışma çağrısı yapıyoruz” diyor.

KOŞULLAR BERBATTI

Hakkını arayan 28 işçiden biri olan Nergis Eren BirGün’e konuştu. Eren, “HepsiJET deposunda 2 sene çalıştım. Çok kötü koşullarda çalışıyorduk” dedi. Zorunlu fazla mesai yaptıklarını, izin haklarının gasp edildiğini belirten Eren, “Temel insani ihtiyaçlarımız bile karşılanmıyordu” ifadelerini kullandı.

Hadımköy deposunda 5 gün su olmadan çalışmak zorunda bırakıldıklarını kaydeden Eren, “Yemekhanenin her yanını örümcekler sarmıştı. Yemeklerin içinden kıl tüy çıkıyordu. Hijyen diye bir şey yoktu. Tuvaletleri pislikten kullanmak imkansızdı. İnsanca çalışma koşullarından uzaktık. Defalarca yetkililere durumu bildirsek de azarlandık, görmezden gelindik, baskı altına alındık” diye konuştu.

Bu koşulları kabul etmedikleri için sendikalı olmak istediklerini vurgulayan Eren, “Koşullarımızı iyileştirmek için, insanca şartlarda çalışmak için Sosyal İş’e üye olmak istedik. Bu sefer de sendikasızlaştırma baskısı başladı” dedi. Son noktada haklı fesihte bulunduklarını vurgulayan Eren, “Bu karar ekmek ve haysiyet mücadelesi. Geri adım atmayacağız, haklarımızı alacağız” ifadelerini kullandı.

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İHLALLER SIRALANDI

İşçiler HepsiJET deposundaki ağır ihlalleri şöyle sıraladı:

• Haftalık izin haklarımızın yok sayılması,

• Fazla mesailerimiz, resmi tatillerde ve hafta sonlarında çalışmamıza rağmen ücretlerimizin ödenmemesi,

• SGK primlerimizin eksik yatırılması, maaşlarımızdan haksız kesintiler yapılması,

• Hastalık halinde rapor alanların prim ücretleri kesilerek hastalanmaya dahi tahammül edilmemesi,

• Meslek hastalığı ve iş kazaları olacak şekilde iş güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırılmamız, İSG kıyafetlerinin kullanılmış verilmesi,

• İşçi onurunu zedeleyen üst arama uygulamaları.