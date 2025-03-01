HepsiJET’in direnişçi kadın işçileri kazandı

Emek Servisi

HepsiJET Esenyurt deposunda çalışan işçilerin direnişi 12’nci günde kazanımla sonuçlandı. İşçiler, direnişlerini zaferle sonlandırdıklarını duyurdu. İşçilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlk günden itibaren haklarımızı almadan direnişimizi sonlandırmayacağımızı belirtmiştik. Direnişimiz, haklarımızı almamızın yanı sıra içeride işçilerin ve özellikle kadın işçilerin sorunlarının dinlenmesine, ısıtıcıların çalıştırılmasına, hijyen koşullarının sağlanmasına vesile olmuştur. Tüm işçi sınıfına armağan olsun!"