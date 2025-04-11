Hepsini tek tek alacağız

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından başlayan sokak eylemlerinde gözaltına alınan 102 kişi hakkında da artan kamuoyu baskısı ve çağrıların ardından tahliye kararı verildi. Protestolar sırasında yüzlerce genç gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Cezaevinde bulunan gençlerin kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığına dair bilgiler de kamuoyuna yansıdı.

BERKAY DA SERBEST

İstanbul’da görülen toplu dava kapsamında, tutuklu bulunan 102 genç hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında, 2019 yerel seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasında kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı olarak tanınan Berkay Gezgin de yer aldı. Berkay Gezgin, kısa süre önce yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan Özgür Özel’in anahtar listesinde yer almış ve delegelerin oyuyla 62 kişilik Parti Meclisi’ne 15. sıradan seçilmişti.

“EĞİTİM HAYATI GÖZETİLDİ”

İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararında, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama” suçlamasının Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre katalog suçlar arasında yer almadığı vurgulandı. Kararda, tutuklu gençlerin büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu, eğitimlerinin devam ettiği ve sınav döneminde oldukları belirtildi. Bazı tutukluların sağlık sorunlarının bulunduğu ve bu durumun belgelerle mahkemeye sunulduğu aktarıldı. Ayrıca, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle uygun bir duruşma salonu bulunamaması da tahliye kararını etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Mahkeme, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değillerse 102 kişinin derhal tahliye edilmesine karar verdi.

İlk duruşma 20 Haziran’da görülecek.