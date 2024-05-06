Her 10 polisten üçü intiharı düşünüyor

Haber Merkezi

Polis intiharları ve mobbing iddialarının artması üzerine 15 bin 375 emniyet mensubunun katılımıyla bir anket düzenlendi. Emniyet Teşkilatı Sendikası tarafından yapılan ankete göre, her 10 polisten 3'ü intihar etmeyi düşündüğünü belirtirken, intihar nedenlerinde ‘mobbing’ birinci sırada yer aldı.

Ankette emniyet personelinin yüzde 74'ünün intiharlardan doğrudan etkilendiği, yüzde 72'sinin ise ekonomik sorunlar çektiği belirtildi. Emniyet Teşkilatı personelinin yüzde 76,8'i başka bir meslek seçme şansı olsa istifa edeceğini belirtirken, 'Hayır istifa etmem' diyenlerin oranı yüzde 13,8 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 9,5 olarak açıklandı.

"Teşkilatta mesleki bir sorun yaşadığınızda nereye müracaat edersiniz?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 52.20'si “Sosyal medyada etkin kişiler yada sayfalarla paylaşırım”, yüzde 12'si “Nüfuzlu ve etkili kişilere”, yüzde 11,20'si “Tarikat veya cemaatlere”, yüzde 7,20'si “Siyasi partilere veya siyasilere”, yüzde 4,30'u “Amir veya yöneticilere”, yüzde 3,2'si “Adalet ve yargı makamlarına” müracaat edeceği cevabını verdi. “Hiçbir başvuru yapmam” diyenlerin oranı yüzde 9,5 oldu.