Her 100 hamilenin 10'unda yüksek şeker görülüyor

Her 100 hamilenin 10'unda yüksek şeker görüldüğüne dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Bundan 60 yıl kadar önce gebeliğe bağlı şeker hastalığı yüzde 1 oranında görülürken, yani her 100 gebeden birinde şeker hastalığına rastlanırken, bugün her 100 gebeden 10'unda yüksek şekerle karşı karşıya kalıyoruz" dedi. Buyru, hamilelikte şekerin ortaya çıkarılması için şeker yükleme testinin yaptırılması gerektiğini belirtti.

Sağlık 10.05.2024 15:27 Giriş: 10.05.2024 15:27

Güncelleme: 10.05.2024 15:32 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: Depophotos