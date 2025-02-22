Her 100 kişiden 85’inin iş güvencesi dahi yok

Emek Servisi

Emek Partisi’nin “Barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş” kampanyası kapsamında düzenlediği toplantılar dün de devam etti. Kocaeli’de dün yapılan toplantıya işçiler de katıldı.

Evrensel’in haberine göre Dr. Murat Özveri, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan ve Kocaeli İl Başkanı İlhami Şahbaz’ın katıldığı toplantı, Tekgıda-İş Kocaeli Şubesi’nde yapıldı.

İş güvencesinin işçiler için olmazsa olmaz bir talep olduğunu vurgulayan Dr. Murat Özveri “40 yıllık hukuk yaşamımda şunu gördüm; işçinin güvencesi olmadığı için, yatırılmayan fazla çalışmasını çalışırken talep edemiyor. Hakarete uğruyor, sesini çıkaramıyor, ödenmeyen hafta tatillerini isteyemiyor. İşçiler ne zaman dava açıyor, işten çıkarıldığı zaman. İşten atıldıktan sonra açtıkları bu davalarda alacaklarının önemli bir kesimi zaman aşımına uğruyor. İş piyasasında Türkiye’de her 100 kişiden 85’i iş güvencesinden mahrum” diye konuştu.

EMEP Kocaeli İl Başkanı İlhami Şahbaz da “Tüm işçileri bu haklı taleplerin etrafında birleşmeye ve bu kampanyayı bulundukları her yerde yaygınlaştırmaya davet ediyorum” dedi.