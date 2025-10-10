"Her 3, 4 saatte bir işçi ölüyor, sanki savaştayız"

CHP İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, her yıl iki bin civarında ölüme neden olan iş kazalarına karşı önlem alınamamasını araştırma önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Her yıl yaklaşık iki bin civarında işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Nalbantoğlu, Türkiye'nin iş kazaları açısından Avrupa’da birinci, dünya genelinde ise kimi zaman ikinci kimi zaman üçüncü olmak üzere hep ilk beş içinde yer aldığını hatırlatan Nalbantoğlu "Her üç, dört saatte bir işçi ölüyor, sanki savaştayız" ifadeleri kullanarak AKP hükümetlerinin ise bu duruma adeta seyirci kaldığına değindi.

''SON 5 YILDA 10 BİNİNİN ÜZERİNDE İŞÇİ İŞ CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ''

CHP'li Nalbantoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

“Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporlarına göre ülkemizde hemen her gün ortalama 172 iş kazası yaşanmakta, bu kazalar sonucu 4 -5 işçi yaşamını kaybederken en az 5- 6 işçi ise sürekli iş göremez hale gelmektedir. Bu kazaların neredeyse tamamı önceden öngörülebilir ve engellenebilir. Ancak bunun için başta işçilerin bilinçlenmesi ve sınıf bilincine erişmesi, ülkeyi yönetenlerin de emekten yana samimi ve kararlı bir duruş sergilemeleri gerekir. Oysa AKP iktidarları dönemi boyunca iş kazalarının dalgalı bir seyir izlese de hiç azalmadığını ve bunların ancak basına düştüğünde inceleme, araştırma ve soruşturma konusu edildiğini görüyoruz. Yıllar geçiyor ama hiçbir şey değişmiyor. Olan işçiye, emekçiye ve ailesine oluyor. Son beş yıla baktığımızda 2020 yılında 2427, 2021 yılında 2170, 2022 yılında 1843, 2023 yılında 1932, 2024 yılında 1897 olmak üzere toplam 10 bininin üzerinde işçinin iş kazası adı altında iş cinayetine kurban gitti. Bu kabul edilemez bir durumdur.”

2025 yılının ilk dokuz ayına bakıldığında da ocakta 180, şubatta 124, martta 159, nisanda 156, mayısta 178, haziranda 164, temmuzda 207, ağustosta 192 ve eylülde 206 olmak üzere toplam bin 566 işçinin iş kazası sonucunda yaşamını yitirdiğine ve İzmir’in eylül ayında esekiz ölümle ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Nalbantoğlu “Her 3 – 4 saatte bir işçi ölüyor, sanki savaştayız” diyerek tepki gösterdi.

"TBMM İÇTÜZÜĞÜ GEREĞİNCE MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINI ARZ EDERİM"

Ülkemizde iş kazalarının bu denli artmasının ve alınan önlemelere rağmen azaltılamamasının nedenleri arasında üretimde esnek çalışma biçimlerinin ve güvencesizliğin yaygınlaştırılması, örgütlenme ve sendikalaşmanın engellenmesi, daha fazla kâr etme hırsı ile ihmal ve denetimsizliğin büyük bir rol oynadığına dikkat çeken Nalbantoğlu, bu durumun ise ancak her türlü siyasi, ekonomik ve kültürel odaklardan bağımsız bir işçi sağlığı ve iş güvenliği politikasının oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. Bu doğrultuda hazırladığı araştırma ve soru önergesiyle Meclis'i göreve davet ettiğini söyleyen Nalbantoğlu, önergesinde özetle şu ifadelere yer verdi.

“Ülkemizde her yıl binlerce işçinin yaşamını yitirmesine ve sürekli iş göremez hale gelmesine neden olan iş kazalarının önlenmesine yönelik gerekli politikaların oluşturulması, denetimlerin arttırılması, cezaların caydırıcılığına yönelik adımların atılması ve acilen yaşama geçirilmesi amacıyla Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederim.”