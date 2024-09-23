Her 3 saniyede 1 kişi demansa yakalanıyor

Yaşlı nüfusun artmasıyla Alzheimer hastalığı da artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, küresel olarak her yıl yaklaşık 9,9 milyon kişinin demans geliştirdiğini belirtti.

Dünya Alzheimer Günü nedeniyle açıklama yapan Nöroloji Bölümünden Uzm. Dr. Firdevs Kuserli, bu rakamın her üç saniyede bir yeni vaka anlamına geldiğini ifade ederek, Alzheimer hastalığına yönelik farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı.

Kuserli, "DSÖ'nün demansa ve özellikle Alzheimer hastalığına yönelik açıkladığı eylem planında, kamu sağlığı müdahaleleri ile demansın önlendiği, demanslı kişilerin ve bakıcılarının iyi yaşadığı bir dünya yaratmak hedefleniyor" dedi.