Her 4 emekliden biri çalışmak zorunda kalıyor: Prim önerisi

SGK'nin Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli sosyal güvenlik destek primiyle çalışmayı sürdürüyor. Kayıt dışı çalışanların eklenmesiyle bu sayının 4 milyona kadar ulaştığını kaydeden Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, "Bu da emeklilerin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor" dedi. Ekonomik koşulların her 4 emekliden birini çalışmak zorunda bıraktığını kaydeden Ergün, çalışan emeklilerin primlerinin geri dönüşünün sağlanması gerektiğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli, sosyal güvenlik destek primiyle çalışmayı sürdürüyor.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 milyon 154 binden fazla kişinin SGK'den emeklilik ve yaşlılık aylığı aldığını belirterek, emeklilerin bir kısmının ekonomik nedenlerden dolayı çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"TABLONUN TEK SEBEBİ EKONOMİK NEDENLER"

SGK'nin Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emeklinin SGK'ye sosyal güvenlik destek primi ödenmesiyle çalışmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"Veriler bize yaklaşık 2 milyon emeklinin çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Kayıtlı çalışan emekli sayısı kadar, kayıt dışı çalışan ya da çalıştırılan emeklimiz var. Kayıtlı ve kayıt dışı 4 milyon emekli çalışmak zorunda kalıyor. Bu da emeklilerin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor. EYT düzenlemesiyle birlikte çalışan emekli sayısı hızla arttı. Bu tablonun tek bir sebebi var ekonomik nedenler. Emeklilerimiz geçinemedikleri için çalışmak zorunda kalıyor. Emekli aylıklarında artış yapılarak emeklilerin çalışmamaları ve bu sayede oluşacak istihdam açığından gençlerin faydalanması sağlanabilir."

"PRİMLERİN EMEKLİLERE GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANMALI"

Kazım Ergün, sosyal güvenlik destek primiyle kayıtlı şekilde çalışan emeklilere bu durumun ilave bir geri dönüşünün olmadığını, SGK'ye kayıtlı çalışmaya devam eden emeklilere ilave imkanların sağlanması gerektiğini söyledi.

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmak durumunda kalan emeklilerin kayıtlılığının teşvikinin önemine değinen Ergün, "Çalışan emeklilerimiz için yapılan prim ödemesinin emeklilere bir şekilde geri dönüşü sağlanmalı. Bu emekli aylıklarından artış sağlayacaktır" dedi.