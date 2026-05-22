Her 5 gençten 1’i okula gitmiyor

AKP iktidarının eğitimi yapboza çeviren, gençleri geleceksiz bırakan politikaları sonucu öğrenciler eğitimden kopmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “sivil toplum örgütü” dediği tarikat ve cemaatlerle yapılan protokoller, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaştırılan eğitim sistemi, öğrencilerin sermayenin “ucuz işgücü” talebi doğrultusunda MESEM’lere yönlendirilmesi eğitimden kopuşu hızlandırıyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) “Eğitim ve Öğretimden Erken Ayrılanlar” raporu ise bunu doğrulayacak nitelikte.

Verilere göre Türkiye’de gençlerin eğitim sisteminden erken kopuş oranı Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde seyretti. Buna göre 18-24 yaş grubunda eğitimden erken ayrılma oranı 2025 yılında yüzde 17,9 oldu.

Rapor, en fazla ortaokul düzeyinde eğitim almış ve son dört hafta içinde herhangi bir eğitim veya mesleki öğretim programına katılmamış 18-24 yaş grubunu kapsarken Türkiye Avrupa’daki ülkelere kıyasla en yüksek eğitimden kopuş oranına sahip ülke oldu. Rapora göre ülkede eğitimden erken ayrılanların oranı 17,9. Buna göre yaklaşık 1 milyon 350 bin genç, liseyi tamamlamadan eğitim hayatını sonlandırdı.

Türkiye’yi yüzde 15,5 ile Romanya, yüzde 13,1 ile Almanya ve yüzde 12,8 ile İspanya takip etti. Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yüzde 9,1 olduğu vurgulanan raporda, AB ortalamasının 2030 yılına dek yüzde 9’un altına düşürülmesini hedeflendiği hatırlatıldı. Rapora göre Hırvatistan yüzde 2,1 ile en düşük orana sahip ülke olurken Yunanistan’da oran yüzde 3, İrlanda’da yüzde 3,6 oldu.

Türkiye’deki yüzde 17,9’luk oran, yaklaşık her 5 gençten 1’ini eğitim sisteminden erken ayrıldığını ortaya koyarken AB genelinde bu oran 11 gençten 1’i olarak kaydedildi.

ERKEKLERİN ORANI DAHA YÜKSEK

Raporda cinsiyet farkına ilişkin veriler de dikkat çekti. Türkiye’de eğitimden erken ayrılma oranı erkeklerde yüzde 18,7, kadınlarda ise yüzde 16,9 olarak hesaplandı. Buna göre erkeklerin eğitimden erken kopuş oranı kadınlara kıyasla yüzde 1,8 daha fazla.

Raporda, Türkiye’de eğitimden kopan gençlerin yüzde 8,7’sinin çalıştığı, yüzde 4’ünün ise işsiz olduğu ancak iş aradığı vurgulandı. Rapora göre gençlerin yüzde 5,1’i ise çalışmak istemediğini belirtti. Rapora göre Türkiye’de eğitimden kopan ancak çalışan gençlerin oranı AB ülkelerinin iki katı olarak kaydedildi. Buna göre, AB ülkelerinde eğitimden erken ayrılan ancak çalışan gençlerin oranı yüzde 4,2 olurken yüzde 2,8’i iş arıyor, yüzde 2,1’i ise çalışmak istemiyor.