Her 5 saatte 1 işçi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi, nisanda en az 163, bu yılın ilk dört ayında ise en az 597 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İSİG Meclisi, “Her gün ‘en az’ 5 kişiyi iş cinayetlerinde kaybettik” derken en çok ölüm ise inşaatlarda yaşandı.

Haber Merkezi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin nisan ayı raporuna göre her gün en az 5 işçi çalışırken öldü. Rapor, İstanbul Beşiktaş'da faaliyet gösteren Masquerade Club adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybeden 30 işçiye adandı.

İSİG Meclisi, 2 Nisan’da 21’i tadilat işçisi ve 9’u gece kulübü çalışanı olmak üzere 30 işçinin yangında hayatını kaybettiğini hatırlatarak süreci özetledi ve yangında sorumluluğu bulunanları sıraladı: “Masquerade Club işvereni ve tadilatı yapan taşeron firma sahipleri gerekli önlemleri almamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimleri, yani merkezi idare, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri, yani yerel idare, gerekli denetimleri, yaptırımları yapmadıkları (ayrıca verilen ruhsatlar, raporlar gereği) ve bu çalışma düzenine göz yumdukları için meydana gelen bu iş cinayetinden sorumludur.”

NİSANDA 163 KİŞİ ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

İSİG Meclisi'nin yüzde 83’ünü ulusal basından, yüzde 17'sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından edindiği bilgilere göre, nisan ayında en az 163 işçi hayatını kaybetti. 2024 yılının ilk dört ayında (Ocak’ta 161, Şubat’ta 149, Mart’ta 124 ve Nisan’da 163 olmak üzere) ise en az 597 işçinin hayatını kaybettiğini belirten İSİG Meclisi, “Yani her gün ‘en az’ 5 işçiyi iş cinayetlerinde kaybettik” dedi.

• Nisan ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, Yol işkolunda 51 işçi; Tarım, Orman işkolunda 36 emekçi (8 işçi ve 26 çiftçi+2 balıkçı); Konaklama, Eğlence işkolunda 20 işçi; Taşımacılık işkolunda 10 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 8 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 8 işçi; Madencilik işkolunda 5 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 3 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 3 işçi; Enerji işkolunda 3 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 3 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi; Metal işkolunda 2 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 2 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 1 işçi; çalıştığı işkolu belirlenemeyen 6 işçi hayatını kaybetti.

• Nisan ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 2 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 3 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 27 işçi, 30-49 yaş arası 64 işçi, 50-64 yaş arası 51 işçi, 65 yaş ve üstü 8 işçi, yaşı bilinmeyen 8 işçi hayatını kaybetti.

• Nisan ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Ezilme, Göçük nedeniyle 35 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 32 işçi; Trafik, Servis Kazası nedeniyle 27 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 16 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 13 işçi; Şiddet nedeniyle 13 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 7 işçi; İntihar nedeniyle 6 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 4 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 3 işçi; diğer nedenlerden dolayı 7 işçi hayatını kaybetti.