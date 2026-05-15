Her adım bir hukuk skandalı

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 77’si tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 38’inci celsesi dün görüldü. Etkin pişmanlık ifadesini geri çeken isimlerden reklamcı Murat Kapki savunma yaptı. Kapki, şirketi hakkında düzenlenen MASAK raporunun hatalı olduğunu ve bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını belirtti: "Bazı işlemleri terse çevirip matematiksel olarak karlılık katımı 2 katına çıkarmışlar. Avukatlarım bunu buldu. Sözde biz ciromuzun 2,5 katı kâr etmişiz. Hangi şirket cirosunun 2,5 katı kâr eder? Sırf ‘burada olağanüstü bir varlık artışı var, bu para suç örgütüne gidiyor’ diyebilmek için yapmışlar. Savcılar bu raporu olduğu gibi almış, hiç inceleme ve araştırma yapılmamış."

ALİ YERLİKAYA DETAYI

İBB iddianamesinde İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’a bağlı örgüt üyesi olarak yer alan Kapki, Kadıköy–Karaköy iskelelerindeki reklam alanlarını 20 Haziran 2019’da, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine günler kala, İBB iştiraki Şehir Hatları’ndan kiraladığını söyledi. Kapki, sözleşmenin o dönemde belediyeye vekâlet eden Ali Yerlikaya döneminde yapıldığını belirtti.

Kapki ifadesinde savcıya ifade verdiği sırasında yaşananları aktardı: “İfadem esnasında Savcı Bey ‘Zaten CHP’li de değilsin’ dedi. ‘Benim ne alakam var, sadece ticaret yapıyorum’ dedim. ‘Bize yardımcı olursan senin de lehine olur’ dedi; aynen bu kelimeyi kullandı. Yani bana açıkça ‘kendini savunmak yerine isim ver’ dedi."

AKP’Lİ BİRİNCİ DEVREDE

Kapki, mahkemelik olduğu eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci ile ilgili etkin pişmanlık sürecini de mahkemede şöyle aktardı:

"31 Temmuz’dan önce bir avukatla görüştüm. Bana Mücahit Birinci’nin elinin kolunun çok uzun olduğunu, AKP içinden olduğunu ve beni 2.5 milyon dolara buradan çıkarabileceğini söyledi ama önce vekalet vermem gerektiğini belirtti. Neyse önüme imzalamam için bir kağıt koydu ‘Bunu imzala iki hafta sonraya çıkarsın’ dedi. Okumaya başladım ve İmamoğlu, Ongun ve hatta Özgür Özel ile ilgili, benim hiç duymadığım şeyleri, Hüseyin Köksal’ın ağzından olarak yazmış. ‘Ben bunu imzalarsam bana para vermen gerekir’ dedim.” Kapki eşinin adliyeye getirilmesine sürecine ilişkin şunları söyledi: “…İletişim kurduğum değil, başka bir savcıydı. ’Eşimi de almışsınız?’ diye sordum. Bana gülerek ‘Almadık, davet ettik’ dedi. ‘Savcı Bey ‘Konuş’ dedi, ‘Ne konuşayım, vallahi bir şey bilmiyorum’ dedim. Daha sonra ifade vermeye başlayarak gazetelerden gördüğüm bazı haberleri veya Servet’in ifadelerini tekrarlamaya başladım. Bunlar kayda geçiyordu. Okursanız, birebir aynısını verdiğimi görürsünüz."

‘SAVCIYA YAZDIRMADIM’

Hatta Savcı Bey benim ifademe; ‘Ekrem İmamoğlu bu ihaleler yoluyla elde ettiği geliri Cumhurbaşkanı olmak ve diğer siyasi hedeflerini gerçekleştirmek için fon olarak kullanmıştır’ yazdırmak istedi. Ben buna itiraz ettim, yazdırmadım. O yüzden benim hakkımdaki ifadelerin de hangi şartlar altında ve ne amaçla verildiğini tahmin edebiliyorum."

TARTIŞMA YAŞANDI

Mahkeme Başkanı’nın Murat Kapki’ye "Siz ifade verirken avukatınız neredeydi" sorusuna Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı ve Ekrem İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Mahkeme Başkanı’nın "Burası senin miting alanın değil, bu şekilde sesini yükseltme" sözleri üzerine İmamoğlu "Bu soruları sormanız gereken ilk kişi Murat Kapki değildi. Birçok etkin pişmanlıkçı konuştu. Bu insanların mal ve can güvenliği size emanet" dedi.

BAHÇETEPE’NİN 24 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında geçen yıl 4 Haziran’da tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner, iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve bazı şirket yöneticilerin olduğu toplam 9 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "rüşvet alma", "rüşvet verme”, “rüşvete aracılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme” suçlamalarına yer verildi. Bahçetepe hakkında 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.