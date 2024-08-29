Her adımı göstermelik

Haber Merkezi

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı açıklama yayımladı. İktidarın tutumunu eleştiren EŞİK, “İktidarın, kadınlara karşı şiddetle ilgili attığı her adım göstermelik” dedi.

Yapılan yazılı açıklamada “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kadın cinayetlerinden ve kadına karşı şiddet olaylarından sonra, o da kamuoyunda ‘yeterince ilgi çekmişse’ açıklama yapıyor. Üstelik bu açıklamalar da aynı klişelerden ibaret: ‘Kadınlara şiddete karşı sıfır tolerans’, ‘Kadınlara karşı şiddet insanlık suçudur’, ‘Asla tolerans göstermedik, göstermeyeceğiz’... Bu sözlerin karşılığı olacak politikaları göremediğimiz gibi, devlet politikaları açıkça eşitsizlik ve şiddeti teşvik ediyor, ağırlaştırıyor, yaygınlaştırıyor” denildi.

GÜNCEL VERİ YOK

Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili güvenilir ve bilimsel verilerin Bakanlık tarafından son 10 yıldır bir çalışmanın yapılmadığı hatırlatılan açıklamada, özetle şöyle devam edildi: “On yıldır araştırma yapılmadığı gibi, Bakanlık bünyesindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’ne yapılan başvurularla ilgili ayrıştırılmış analizler içeren raporlar da yayınlamıyor. Halen sayısı 149 olan 3 bin 624 yatak kapasiteli sığınaklarda, Bakanlığın deyimi ile konukevlerinde, kaç kadın ve çocuğuna ne gibi destekler veriliyor, bu kadınlardan kaçının şiddetsiz bir hayat kurması sağlanıyor, bunun için ne kadar bütçe ayrılıyor gibi bilgiler paylaşılmıyor. Şiddeti önleme görevini İçişleri Bakanlığı’na ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na devrettiği anlaşılan Bakanlık, yaptığı ‘aileyi koruma’ projeleriyle şiddeti nasıl önlemeyi planlıyor? Kadına karşı şiddetin, kadın katliamının önlenmesi için herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz.”