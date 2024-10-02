Her adımınız çocuğa zarar!

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) taşımalı eğitimi sınırlandırmasıyla kriz gün geçtikçe büyüyor. Öğrenci Veli Sendikası (Veli-Der) 1 Ağustos’ta Taşımalı Eğitim Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle okula uzaklığı 30 kilometreden fazla olan öğrencilerin bu imkândan faydalanmasının engellemesini birçok kentte protesto etti. Yapılan açıklamalarda taşımalı eğitim kapsamındaki çocukların pansiyonlarda kalmasının Bakanlıkça kararlaştırılmasına tepki gösterilirken kısıtlamanın çocukları okuldan kopardığına dikkat çekildi.

ANKARA

Veli-Der Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise “Çocuklarımızın taşımalı hakkını geri alacağız” denildi. Veli-der Başkanı Ömer Yılmaz yaptığı açıklamada özetle şunları aktardı: “22 yılda 19 bin 708 köy okulu kapatıldı. Eğitime erişim ilkesi ortadan kaldırıldı. Çağ atladık dediler taşımalı eğitim ülkemizin her yerinde uygulanır hale getirdiler. Yüz binlerce çocuk taşımalı eğitimle okula ulaşmaya çalışıyor. Tasarruf diyerek açıkladıkları kararlardan biri de tasarruf tedbirleri genelgesi ile taşımalı eğitime getirilen sınırlama oldu. Köy okullarını kapatarak çocuklarımızı taşımalı eğitime maruz bıraktılar. Şimdi ise tasarruf yapacağız diye taşımalı eğitimi kaldırıyorlar. Bu durum kabul edilemez. Taşımalı eğitim yönetmeliğindeki değişiklik geri çekilmelidir.”

BURSA

Veli-Der Bursa Şubesi tarafından yapılan açıklamada, taşımalı eğitim okullarında sıraların boş olduğuna ve velilerin okul servis ücretlerinin pahalılığı nedeniyle ücretleri karşılayamadığı vurgulandı. Kız çocuklarının okuldan koparıldığı ifade edilen açıklamada “Tüm çocuklara taşımalı eğitim hakkı sağlanmaz, bu yönetmelik değişikliği geri çekilmezse köylerdeki tüm çocukların zorunlu okul terki ile karşı karşıya kalacağız. Yoksulluk, eşitsizlik arttığında, okula erişim hakkı ortadan kaldırıldığında eğitim hakkından ilk ‘vazgeçilen’ kız çocukları eğitim. Eğitime sınırlı erişebilen özel eğitim gereksinimli çocuklar da okuldan tamamen kopacak” denildi.

BOLU

Veli-Der Bolu Şubesi tarafından yapılan açıklamada, çocukların ana yollara inerek okula gitmeye çalıştığına dikkat çekildi. Velilerin, “Çocuklarınızı okutacaksanız, onlardan ayrılmayı göz alacaksınız diyorlar” dediğine dikkat çekilen açıklamada, velilerin kış aylarında ana yollarda kız çocuklarını beklemesinden çekindiklerine vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadeler aktarıldı: “Çocuklara adres olarak yurtları, pansiyonları gösteriyorlar. Okullara ulaşım güvenlik sorununa da dönüştü. Aynı araçta, bazen bir traktör kasasında ya da yürüyerek, otostop çekerek okullara ulaşmaya çalışıyorlar. Taşımalı eğitimin az sayıda devam ettiği yerlerde ise belirlenen ücretin düşüklüğü nedeniyle kimse servis ihalelerine girmiyor. Yüz binlerce çocuğun ilkokuldan itibaren taşımalı eğitimle okula ulaşım hakkı ellerinden alındı.”

İZMİR

Veli-Der İzmir 2 No’lu Şube ise yaptığı açıklamada veliler, “Köy okulları açılsın, taşımalı eğitim son bulsun” dövizleri taşıdı. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yararlandığı ücretsiz yemek hakkının kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, “Siyasal iktidar çocukları eğitimden koparacak her türlü adımı atıyor. Çocuklarımızın okula ulaşımının kaldırılması tasarruf gerekçesi olamaz. Tasarruf adıyla açıkladığınız tüm gerekçeleri reddediyoruz. Çözüm adı altında sunulan tüm seçenekler, seçeneksizliktir.”