Her alanda ayrı eşitsizlik

Haber Merkezi

Erkek şiddetine kadınlar sadece sokaklarda evlerinde değil her alanda maruz bırakılıyor. Yapılan anketlerde kadınlar erkeklere oranla daha fazla fiziksel şiddete uğruyor. Psikolojik şiddete uğrayan kadınların sayısı ise erkeklerin 3 katını geçiyor. Kadınlar iş hayatında erkekler kadar yer bile bulamıyor. Kadınlar iktidarın yürüttüğü politikalara tepki göstererek meydanlarda örgütlü mücadele çağrısı yapıyor.

NG Araştırma da Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Şiddet ile ilgili kamuoyu araştırması yaptı. Araştırma; 7-14 Ağustos 2024 tarihleri arasında 15 yaş üzeri, ülke genelinde bin 510 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

KADININ SORUMLULUĞU ÇOK

Anket kapsamında katılımcılara en çok cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı haneleriyle ilgili soru yöneltildi. “Ev işleri paylaşılmalı mı” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 66’sı eşitlikten yana olduğunu kaydederken yüzde 31’i kadın yüzde 3’ü erkek yanıtını verdi. “Çocukların bakımından kim sorumlu?” sorusuna verilen yanıt ise hane içinde kadınların sorumluluğuna ışık tuttu. Katılımcılardan ‘erkek’ yanıtını verenlerin oranı neredeyse yok denecek kadar az.

Katılımcılara yöneltilen “Para kazanmak kimin görevi?” sorusunda da kadınların iş hayatında uğradığı ayrımcılığı gözler önüne serdi. Katılımcıların %53’ü para kazanmanın eşlerin ortak sorumluluğu olduğunu söylerken, %46’sı ise bu sorumluluğun erkeklere ait olduğunu kaydetti. Sadece kadınların sorumluluğu diyenler ise sadece yüzde 1.

ERKEKLERİN 3 KATI

Ankete katılan kadınların yaşadığı şiddetin boyutu da Türkiye’de katlanarak artan şiddet sarmalına dikkat çekti. Katılımcıların %85’i partneri tarafından şiddete maruz bırakıldığını belirtti. Şiddete uğrayanlar detaylı incelendiğinde ise en çok kadınların şiddete maruz bırakıldığı belirlendi. Öte yandan yaklaşık her 4 kişiden 1’i hayatında en az bir defa psikolojik şiddete maruz bırakıldığını belirtti. Psikolojik şiddet gördüğünü belirten kadınların oranı, erkeklerin 3 katı.

ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ŞART

Kadınların kendi hayatlarına dair karar almak istediğinde şiddetle karşılaştığını belirten Genç Feministler Federasyonu’ndan Güneş Akşahin, kadın cinayetlerine karşı esas gücün örgütlülük olduğunu vurguladı. MA’ya konuşan Akşahin şunları söyledi: “AKP görevini yerine getirmiyor. Bizim üzerimize düşen görev ise örgütlenip her yaştan kadınla nasıl çözüm üreteceğimize dair bir siyaset yapmamız. Kadın mücadelesiyle kazanılmış 6284 Sayılı Yasa var ve uygulanması gerekiyor. Kolluk kuvvetlerine bu konuda eğitim verilmeli; kadınları karakollardan geri çeviriyorlar. Meydanlarda da mücadeleleri engellemeye çalışıyorlar. Örgütlü mücadelenin esas değiştirici güç olduğunu anlatmak gerekir.”

İŞ HAYATINDAN UZAKLAŞTIRILDILAR

Kadınlara yüklenen sorumluluk ve erkek baskısı kadınları iş hayatından da uzaklaştırıyor. Katılımcılardan her 20 kişiden 13’ü daha fazla kadının iş hayatına katılması gerektiğini düşünüyor. Her 20 kişiden 2’si ise iş hayatına katılan kadınlarının sayısının azalması gerektiği görüşünde. Daha çok kadının iş hayatına katılması gerektiğini ifade edenler arasında kadınlar daha ağır basıyor. Katılımcılara son olarak kadınların iş hayatından uzaklaşma nedenlerini şöyle yanıtladı:

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KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde bir kadın kardeşi tarafından öldürüldü. Olay Kundullu Mahallesi’nde yaşandı. 26 yaşındaki M.A., tartıştığı 27 yaşındaki ablası S.A.’yı katletti. Olayın ardından kaçan zanlı M.A. Ilgın ilçesinde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.