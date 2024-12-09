Her alanda ciddi bir yıkım var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Diyarbakır’da çeşitli temaslarda bulundu. Temasların ardından basın açıklaması yapan Şahbaz, Türkiye’de her alanda çöküş yaşandığını ifade etti.

Şahbbaz, şunları kaydetti: “Bölgemizde sağlık hizmetlerinin yetersizliğini sağlık politikalarının sonuçlarını acı bir şekilde yaşıyoruz. Burada sağlık hizmetlerine ulaşmada Güneydoğu Anadolu’da ve Diyarbakır’da ciddi bir sağlık sorununa dönüşmüş durumda. Birinci basamak sağlık merkezlerimizin tümünün kamu tarafından yapılarak inşa edilerek donatılması ve fiziki ve tıbbi donanımın gerçekleştirilmesi gerektiğini biz ifade etmek istiyoruz.”