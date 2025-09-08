Her alanda cinsiyet eşitsizliği

Melisa AY

Tüm dünyada kadınlar, yoksul ve orta gelir gruplarının eşitsizliği en derin yaşayanları konumunda. Dünya Bankası’nın Küresel Findex 2025 raporu verileri, kadınların finansal hizmetlere erişimini ele alan raporu ile yoksul kadınların erişimde en büyük güçlüğü yaşadığını bir kez daha ortaya koydu.

Dünya Bankası’nın faaliyet yürüttüğü ülkelerde yaptığı anketlerle ortaya çıkan ve en kapsamlı finansal eğilim anketi olma özelliği taşıyan Küresel Findex veritabanı, Türkiye’deki finansal cinsiyet eşitsizliğini gözler önüne serdi.

KENDİNE AİT BANKA HESABI YOK

Dünya Bankasının düşük ve orta gelirli olarak nitelendirdiği ülkelerde, yetişkin kadınların yalnızca yüzde 73’ünün banka hesabı bulunuyor. Verilere göre neredeyse her 4 kadından 1’inin kendine ait bir banka hesabı yok.

Raporda Avrupa ve Orta Asya’da hesap sahibi olmayan kadınların oranı yüzde 61 ile en yüksek olduğu hesaplanarak “Bu oranın sorumlusu Türkiye’deki durumdur” tespitine yer verildi. Türkiye’de hesap sahibi olmayan yetişkinlerin yüzde 77’sinin kadın olması bölgenin cinsiyet eşitsizliğini derinleştirdi.

Raporda hesap sahipliğine ilişkin “Hesap sahibi kadınlar, mali durumları ve hane halkı harcamaları üzerinde daha iyi kontrol sahibi oluyor ve kazançları üzerinde daha fazla kontrole sahip oluyorlar. Bu, cinsiyet normlarının onların lehine değişmesine yardımcı oluyor” denilirken Türkiye burada da ortalamanın altında kaldı. Bununla beraber Bangladeş ve Pakistan’da eşitsizlik 4 kattan fazla olarak hesaplanırken Türkiye de bu skalada o ülkelere yakın seyretti.

Küresel Findex 2025, dünya genelinde hesabı olmayan 1,3 milyar yetişkini şöyle belirledi:

• 700 milyondan fazlası yani yüzde 55i kadın.

• 670 milyonu yani yüzde 52’si gelir bakımından en yoksul hanelerin yüzde 40’lık diliminde yer alıyor.

• Yüzde 54ü işgücünün dışında.

• Yüzde 46’sı 25-54 yaş aralığında.

Anket yapılan ülkelerdeki tasarrufları incelemeyi de hedefleyen rapora göre, tüm dünyada kadınların yalnızca yüzde 35’i banka hesaplarında tasarruf sahibiyken erkeklerde bu oran küresel ölçekte yüzde 45i buluyor. Kadınlar borçlanmada da resmi yolları kullanamıyor. Erkeklerin neredeyse yarısı bankalar gibi kurumlara borçlanırken 10 kadından 3’ü bankalardan borç alabiliyor. Kadınlar, yakınlardan borç alma gibi resmi olmayan borçluluk yollarına itiliyor. Raporda değinilen çalışmalara göre bu borçların önemli kısmı eğitim ve sağlık giderleri ile faturalar gibi harcamalarda kullanılıyor. Erkeklerde bu gerekçelere “iş kurma” maddesi de ekleniyor.

Bölgeler arasında, hesap sahipleri arasında resmi borçlanmadaki cinsiyet farkları, Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 8’e kadar değişirken Avrupa ve Orta Asya’da cinsiyet farkı yüzde 11 olarak hesaplandı. Cinsiyet eşitsizliğini burada da Türkiye bozdu. Raporda, “Uçurum, Türkiye’deki yüzde 21’lik cinsiyet farkından geliyor” denildi.

Raporda, “Tüm yetişkinler arasındaki farka ek olarak, hesap sahipleri arasında da kadınların dijital ödemeleri kullanma olasılığı erkeklere göre daha düşüktür. Ancak bu cinsiyet farkı evrensel değildir. Avrupa ve Orta Asya’da, hesabı olan kadınların %84’ü, erkeklerin ise %93’ü dijital ödemeleri kullanmaktadır. Bu fark, Türkiye’deki %13’lük cinsiyet farkından kaynaklanmaktadır” ifadeleri yer aldı. Dijital ödemelerde de eşitsizliği Türkiye derinleştirdi. Türkiye burada da Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Srilanka gibi ülkelerle aynı ligde yer aldı.

KADINLARIN AKILLI CEP TELEFONU DAHİ YOK

Kadınların, dijital banka hizmetlerini nasıl kullandığını da inceleyen veritabanı raporuna göre, cep telefonu sahipliği kadınlarda erkeklerden 9 puan daha az. Daha yoksul yetişkinlerin telefon sahibi olma olasılığı ise daha zenginler ile erkeklere göre 8 puan daha az olarak hesaplandı. Verilere göre sadece Güney Asya’da 300 milyondan fazla kadının hiçbir cep telefonu yok.