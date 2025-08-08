Her alanda yönetim krizi

Saray yönetimi ülkeyi felakete sürüklerken ekonomiden yargıya, sağlıktan eğitime dek her alanda sorunlar yumağı ortaya çıktı. En tepeden en alta dek ülkenin tüm kurumları işlevini yitirdi. Liyakat eksikliği, giderek derinleşen çürüme, peş peşe yaşanan skandallar tüm ülkeyi esir aldı. Bütün yetkiyi üzerine alan Saray rejiminin neden olduğu yönetim krizi, en temel alanlara kadar yayıldı. Kamuoyu yoklamaları vatandaşın ülke yönetiminden memnuniyetsizliğini ortaya koyarken Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yapılan şikayetler de ülkenin içinde bulunduğu krizleri gözler önüne serdi.

KDK’ye 1 Ocak-30 Haziran 2025 döneminde toplam 10 bin 256 başvuru yapıldı. Kamu personel rejimi ve adalet başlıkları en çok şikayet başvurusu alınan başlıklar oldu.

AKP iktidarında Türkiye'de en temel alanlarda yaşanan sorunların giderek artması şikayet başvurularının konularına göre dağılımıyla ortaya konuldu. İstihdam politikasına yönelik alınan şikayet sayısının toplam şikayetlerin yüzde 37’sini oluşturduğu bildirildi. Adalet, milli savunma ve güvenlik konulu şikayetlerin tüm şikayetler içindeki oranı ise yüzde 17 olarak gerçekleşti.

KDK’nin verilerine göre, 2025 yılının ilk yarısında en fazla başvuru alınan ilk altı alan ve başvuru sayıları şöyle kaydedildi:

• Kamu Personel Rejimi: 3 bin 826

• Adalet, milli savunma ve güvenlik: Bin 735

• Eğitim-öğretim, gençlik ve spor: 681

• Çalışma ve sosyal güvenlik: 647

• Ekonomi, maliye ve vergi: 609

• Mahalli idarelerce yürütülen hizmetler: 556

SAĞLIK BAKANLIĞI İLK SIRADA YER ALDI

Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan şikayet başvurularının idarelere göre dağılımı da dikkati çekti. Hemen her dönem olduğu gibi Ocak-Haziran 2025 döneminde de Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı en fazla şikâyet edilen bakanlıklar arasına girdi.

Sağlık Bakanlığı, bin 732 şikayete konu olması itibarıyla en çok şikayet edilen bakanlık olurken ikinci sırada Adalet Bakanlığı, üçüncü sırada ise Milli Eğitim Bakanlığı geldi. Adalet Bakanlığı’na yönelik şikayet sayısı bin 264, Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik şikayet sayısı ise 919 olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA ŞİKAYET İSTANBUL’DAN

Kuruma 2025’in ilk yarısında yapılan başvuruların illere göre dağılımı da paylaşıldı. Buna göre, İstanbul yüzde 15’lik başvuru oranıyla en fazla şikayet başvurusu alınan kent olurken İstanbul'u yüzde 11 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir izledi.