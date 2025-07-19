Her ay binlerce şirket kepenkleri indiriyor

Ekonomi Servisi

Ülkede bu yılın ocak-haziran döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalışla 52 bin 22 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 14,6 artışla 13 bin 677’ye yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı, mayısa kıyasla yüzde 16,4 azalışla 8 bin 765’ten 7 bin 330’a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirketler da yüzde 12,1 azalarak 2 bin 569 oldu. Mayısta 2 bin 921 şirket kapanmıştı. Haziranda kurulan şirket sayısı, yıllık yüzde 11, kapanan şirket sayısı da yüzde 27,1 artış gösterdi.

Haziranda bir önceki aya göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,9 azalış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,3 artış gösterdi.