Her bağış umut olacak

Ankara’da yaşayan ve yürürken sürekli düşme şikâyetiyle 5 yaşındayken doktora götürülen Çağan Toprak’a, yapılan tetkikler sonucu Duchenne Müsküler Distrofisi (DMD) hastalığı teşhisi konuldu. Yurt dışında uygulanacak tedavisinin maliyetinin yüksek olması sebebiyle Toprak ailesi, Ankara Valiliği’nden onaylı kampanya başlattı. Bugüne kadar yüzde 29’u toplanan yardım kampanyası, bu yıl Ekim ayında sona erecek.

KRİTİK BİR İLAÇ

13 yaşındaki Çağan’ın dayısı Mesut Dal, BirGün’e yaptığı açıklamada, yeğeninin sağlık durumunu aktararak sürece ilişkin şunları söyledi: “2024 yılının haziran ayında çalışmaları bitip onaylanan bir ilaç var. İlaç yokken sadece kas güçlendiriciler ve takviyelerle yetiniyorduk. 2024 yılının haziran ayında ilacımız çıktıktan sonra 3 ülke bunu uygulamak üzere aldı ve bize en ucuz fiyatı Dubai verdi. Bedeli 2 milyon 901 bin dolar. Çağan, zor olsa da hareket eden bu yaştaki tek DMD kas hastası. Kritik bir ilaca ihtiyacımız var.”

Kampanyaya destek çağrısı yapan Çağan’ın annesi Bahar Toprak da şu ifadeleri kullandı: “Hastalığı tamamen durduracak tek dozluk bir gen tedavisi için desteklerinizi bekliyorum. Evladı için savaşan bir annenin gücü, sizin de desteğinizle DMD kas hastalığını yeneceğiz. Öğretmen bir annenin meslek hayatı boyunca hayatına dokunduğu her öğrencisi için yaptığı fedakârlıkların karşılığı olarak şimdi de sizlerden kendi evladı için destek bekliyor. Yapacağınız her türlü bağış Çağan’a umut olacak, adım olacak, güç olacak.”

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DMD HASTALIĞI NEDİR?

Duchenne Müsküler Distrofisi (DMD), çocuklarda 3 ila 5 yaşları arasında bulgu veren, ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik bir hastalık. Her 3 bin 500-4 bin erkek çocuktan 1’inde görülen hastalıkta kız çocukları taşıyıcı oluyor. Hastalık motor gelişme geriliği ve ayakta durmada güçlük ile ortaya çıkıyor. İlerleyen yaşlarda bireyin tekerlekli sandalyede yaşamasına neden olan hastalıkta, solunum ve kalp kası da etkileniyor.