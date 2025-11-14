Her baskı kendi isyanını yaratır: Uçan Süpürge’nin 30 yıllık yolculuğu

12 Eylül Darbesi’nin yarattığı karanlığın ardından 90’lar kadın hareketi için bir dönüm noktası oldu. Kadınlar bir araya gelmenin yollarını buldu. Öfke, isyan ve umutla kendi imkânlarını yarattı. Uçan Süpürge Vakfı, işte o isyanın içinden doğan örgütlerden biri oldu. Kadınların birbirlerinin sesini duymaya, yalnız olmadıklarını bilmeye, hattâ birbirlerine yolu göstermeye en çok ihtiyaç duyduğu anda…

Bugün, tam 30 yıl sonra hâlâ var olan bu vakıf aynı zamanda feminist hafızanın bir taşıyıcısı. Kadın sinemacılardan yerel muhabirlere, genç feministlerden hak savunucularına kadar geniş bir alanı birbirine bağlayan bir köprü görevi görüyor.

Bu hafta sonu Uçan Süpürge Vakfı, “Kadın Hareketinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” başlıklı iki günlük toplantı düzenleyerek kadın hareketinin 30 yıllık birikimini, bugün karşılaşılan sorunları ve geleceğe dair ortak mücadele olanaklarını tartışacak. Türkiye’nin farklı illerinden kadın örgütleri, akademisyenler, aktivistler ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelecek. Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ürün Güner ile vakfın 30 yıllık yolculuğunu konuştuk.

Ürün Güner

Uçan Süpürge nasıl doğdu? 1990’ların siyasi ve toplumsal atmosferinde böyle bir kadın örgütlenmesini kurmak ne ifade ediyordu?

90’lı yıllar Türkiye’de kadın örgütlenmeleri için çok kritik bir dönemeçti. 80’lerde yaşanan anti-demokratik uygulamalar ortamında feminist hareket güçlendi. Bu uygulamalar sonucunda kadınlar feminizm ile buluştu ve kendi içlerinde gerçekleşen bilinç yükseltme toplantıları kurumsallaşmaya kapı açtı. Bu kurumsallaşmanın en çok olduğu dönem ise 90’lı yıllardı. Bu ortamda Uçan Süpürge’yi kuranlardan şunu öğrendik: 1990’lı yıllar, kadın hareketi açısından örgütlenmeye en çok ihtiyaç duyulan yıllardı. Hareketin içinde olan kadınlar bizi yönlendirdi aslında. Uçan Süpürge’nin belki ilk başarısı buydu. Duyduk, dinledik, toplantılara katıldık. Ve alanda dolaşarak talepleri topladık.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ev içi ev dışı her alanda açık şekilde hak ihlallerine yol açması ve adaletsizlikler yaratması birçok ilde kadınlar tarafından eylemler yapılmasına ve hak ihlallerine örgütlü bir şekilde karşı çıkılmasına neden oldu. Kadın hareketi o dönemde sonuç almaya başlamıştı ancak mücadelenin eşitsizlikler var oldukça uzun soluklu olması gerekiyordu. Bu sebeple de örgütlü ve kurumsal hareket etmek önemliydi. Birçok kadın örgütünün bu dönemde kurulmasının nedeni de tam olarak bu atmosferdi. 1990’lar için “her baskı kendi isyanını yaratır” denir ya, bunu söyleyebiliriz; kadınlar da kendi isyanını yarattı. Yeni örgütlenme modelleri geliştirdik. Dikkat ederseniz Mor Çatı, Kadın Eserleri Kütüphanesi gibi birçok önemli kadın örgütü de o yıllarda kuruldu. Aynı zamanda feminizmle çok yoğun olarak tanıştığımız dönemdi. Anti-demokratik uygulamalar sebebiyle birçok demokratik kitle örgütü, sendika ve dernek kapatıldı. Ancak düşünmeye ve tartışmaya devam eden kadınlar, bu süreçte yeni örgütlenme modelleri üzerine kafa yormaya devam etti.

O dönemde dünyada da feminist yöntemler olarak ortaya çıkmaya ve tartışılmaya başlanan yöntemlerin ülkemizdeki kadın hareketinde de görülmeye başladığını biliyoruz. Bunlardan belki de en önemlileri bilinç yükseltme toplantılarıydı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin her alanda var olduğunun görülmesi ve bu eşitsizliğin gündelik yaşamlarımıza nasıl yansıdığının açığa çıkarılması için bilinç yükseltme toplantıları değişikliğin ilk adımlarından biriydi. Çünkü o dönemde de dile getirildiği gibi “farkında olmadığımız hiçbir şeyi değiştiremeyiz.” 1995’te Pekin’de yapılan Dünya Kadın Konferansı’nın Türkiye’ye büyük bir yansıması oldu. Uçan Süpürge’nin kuruluşunda yer alan kadınlar da bu birikimlerden gelen, o deneyimlerle şekillenmiş kişilerdi.

Sonuç olarak 1990’ların anti-demokratik ortamında yaşanan toplumsal ve küresel gelişmelerin de etkisi ve duyulan ihtiyaç üzerine 1990’lı yıllarda birçok kadın örgütü kuruldu. Uçan Süpürge de bunlardan biriydi. Uçan Süpürge’nin önceliği hem kuruluş aşamasında hem de 30 yıl sonra hâlâ bugün “kadın hareketinin birikimlerinin farkındayız” diyerek yola çıkmasıydı. O dönemde en büyük ihtiyaç, kadın örgütleri arasında iletişim, işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesiydi. Uçan Süpürge, tam da bu ihtiyaca yanıt vermek üzere kuruldu. Kadın örgütlerini sadece bulundukları ilde değil, bölgesel düzeyde de bir araya getirmek, uluslararası iletişim ağlarıyla kadınlar arasında bağlar kurmak ve genç kuşaklara deneyim aktarımı yapmayı hedefledi. Ve Uçan Süpürge, bugün hâlâ adil bir dünyanın hayatın her alanına yayılması için mücadelesini sürdürüyor.

90’lar kadın hareketinin yeni yeni güçlendiği bir dönem denebilir. Kuruluşunuz o yıllara denk geliyor, o dönem hangi ihtiyaçlardan yola çıkıldı?

1980’lerin sonunda başlayan feminist bilinç yükseltme grupları, 1990’lara gelindiğinde artık dernekler, vakıflar ve çeşitli kadın örgütleri biçiminde kurumsallaşmaya başlamıştı. Kadınlar, yereldeki dayanışma çabalarını daha görünür kılmak, birbirleriyle iletişim kurmak ve ortak bir dil oluşturmak ihtiyacı içindeydi. O dönemde ihtiyaçları görmek, bunları önem sırasına koymak ve çalışma stratejisini buna göre belirlemek çok önemliydi. Biz de önce bu ihtiyaçların listesini çıkardık, ardından hedeflerimizi ve amaçlarımızı sıraladık. Sonra da “Bizim adımız ne olsun?” diye düşündük. Böyle bir işi yapacak bir kurumun adı ancak “Uçan Süpürge” olabilirdi dedik. Bu isim yüzlerce kadının katıldığı bir platformda seçildi. Bazen adımız, yaptıklarımızın bile önüne geçti. Bu ismi o dönemde Pazartesi Gazetesi’nden Ayşe Düzkan önermişti.

İşte Uçan Süpürge de bu isimle 1996 yılında Ankara’da kuruldu. O dönemde kadın örgütleri arasında iletişim eksikliği ve bilgi paylaşımında kopukluklar vardı; bu nedenle Uçan Süpürge, kadın kuruluşları arasındaki iletişimi, işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirecek bir köprü olma amacıyla yola çıktı.

Kuruluşun ilk döneminde öncelikli amaç, farklı illerde faaliyet gösteren kadın gruplarını birbirinden haberdar etmek ve ortak mücadele alanları yaratmaktı. Zamanla bu hedef, kadınların emeğinin görünür kılınması, kadın temsiliyetinin artırılması ve kadınların sesini medyada duyurmak gibi alanlara da genişledi. Bu doğrultuda Türkiye’nin ilk Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ni düzenledik, Yerel Kadın Muhabirler Ağı’nı kurduk, kadın bakış açısını güçlendiren radyo ve televizyon programları hazırladık. Aslında Uçan Süpürge’nin kuruluş hikâyesi, 90’lar kadın hareketinin ruhunu çok iyi yansıtıyor. Kadınlar birbirlerini bulmak, güçlerini birleştirmek ve birlikte değişim yaratmak istiyorlardı.

Programda “kadın örgütleri arasında dayanışma ihtiyacı ve pratikleri” başlıklı bir forum var. Bu dönemde dayanışma neden önemli?

Aslında kadın hareketinin tarihi biraz da dayanışmanın tarihi diyebiliriz. Kadınlar, özellikle 90’larda bir yandan kendi örgütlerini kurarken bir yandan da birbirlerine nasıl ulaşabileceklerini, nasıl birlikte hareket edebileceklerini arıyorlardı. O dönemde iletişim imkânları bugünkü kadar da güçlü değildi. Bu yüzden dayanışma hem bilgi paylaşımı hem de moral kaynağıydı. Kadın örgütleri arasında dayanışma kurulduğunda, bir yerdeki mücadele diğerine güç veriyordu. Uçan Süpürge’nin kuruluş fikri de aslında buradan geliyor: kadınlar birbirinin sesini duysun, yalnız olmadığını bilsin ve ortak bir dil oluşturabilsin.

Bu dönemde ise dayanışma her zamankinden daha önemli. Çünkü biz kadınlar, kadın olmaktan kaynaklanan ayrımcılıkları ve eşitsizlikleri bizzat yaşıyoruz. “Özel olan politiktir” derken, bu deneyimlerin sadece bireysel ya da münferit olmadığını; aksine, toplumsal bir sorun olduğunu vurguluyoruz. 90’lardan beri kadınların hak mücadelesi hız kesmeden devam ediyor ve hatta bugün kazanılan birçok hakkımız da tehdit altında. Bu sorunların üstesinden gelmek bir kişinin, bir derneğin ya da tek bir kurumun çabasıyla da mümkün değil. Toplumsal duyarlılıkla, ortak bir mücadeleyle ve dayanışmayla başarılabilir. Zaten feminist yöntemler, kolektif çalışmaların ve dayanışmanın üzerine kuruludur.

Bugün içinde bulunduğumuz ortamda bu gerçeği her zamankinden daha net görüyoruz. 30 yıllık tarihimize baktığımızda, her dönemde “birlikte güçlenmek, birlikte dayanışmak” sözlerinin ne kadar yaşamsal olduğunu yeniden hatırlıyoruz. Gerçekten de dayanışma olmadan mücadele kazanılamaz.

Biz, haksızlıkların, eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin hüküm sürdüğü bir ortamda mücadele veriyoruz. Kadınlar, kız çocukları ve LGBTİ+’lar bu ortamda en çok eşitsizliğe ve haksızlığa maruz bırakılan, en çok sesleri kısılmak istenen toplumsal gruplar. İşte tam da bu nedenle birlikte dayanışmak, hem varlığımızı hem de mücadelemizi sürdürmenin en güçlü yolu olmaya devam ediyor.

Vakfın 30 yıllık tarihinde dönüm noktası sayılabilecek olaylar ya da projeler hangileriydi?

Vakfın 30 yıllık tarihindeki dönüm noktalarını 3 başlığa ayırabiliriz:

İlk on yıl: Örgütlenme ve öğrenme dönemi

Aslında Uçan Süpürge’nin 30 yıllık hikâyesi, Türkiye kadın hareketinin dönüşümünün de hikâyesi. Bizim için ilk on yıl, tam anlamıyla bir örgütlenme ve öğrenme dönemiydi. Vakfın ilk on yılı, örgütlenmenin temellerinin atıldığı, ihtiyaçların analiz edildiği ve öğrenmenin yoğun yaşandığı bir dönem oldu. Türkiye genelinde kadın örgütleriyle doğrudan temas kuruldu, örgütlerin yerinde ziyaretleri yapıldı.

Bu süreçte birbirimizden öğrenmeyi, bilgi paylaşımının eşitliğini ve dayanışmayı esas aldık. Edindiğimiz tüm bilgileri 81 ile taşımayı hedefledik. Bu dönem, vakfın kurumsal kimliğinin oluştuğu ve Türkiye kadın hareketi içinde güçlü bir ağın temellerinin atıldığı yıllardı.

İkinci on yıl: Savunuculuk, İletişim ve Uluslararasılaşma Dönemi

İkinci on yılda kamu kurumlarıyla kadın örgütleri arasında köprü kurmaya odaklandık. Lobicilik ve savunuculuk çalışmalarına büyük önem verdik.

İl ve bölge toplantılarıyla kadın örgütlerini; üniversitelerin kadın çalışmaları merkezleri, yerel medya ve yerel yönetimlerle bir araya getirdik.

Ulaşamadığımız kadınlara ulusal ve yerel radyo programları aracılığıyla ulaştık. Türkiye’deki yasal değişiklikleri, yurt dışına göç eden Türkiyeli kadınlara da aktardık. Televizyon programlarıyla iletişim araçlarını daha etkin kullanmaya başladık.

TRT’nin bir dönem sivil toplum örgütlerine açtığı alandan yararlanarak, beş farklı lehçede kadına yönelik şiddet, yasal haklar gibi konularda yayınlar yaptık.

Yerel kadın muhabir ağlarını kurarak ülkenin dört bir yanından haber akışı sağladık; Uçan Haber yayınlarını çıkardık.

Bu dönemde ayrıca uluslararası sözleşmelerin uygulanması, eylem planlarının önemi ve gölge raporların hazırlanması üzerinde durduk.

Kadın örgütlerini yalnızca illerinde değil, uluslararası düzeyde de ağlar ve iş birlikleri kurmaları için destekledik. Avrupa Birliği projeleri ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttük.

Mecliste “CEDAW şampiyonları” aracılığıyla kanun yapıcıların ve karar vericilerin iletişimini hızlandırdık. Medeni Kanun, çocuk yaşta evlilikler, demokrasi ve kadın izleme konularında kamunun sorumluluklarını hatırlatan çalışmalar yaptık.

İktidarın muhafazakâr politikalarının artmaya başladığı bu dönemde kadın hakları ve çocuk hakları konusundaki kırılma noktalarına dikkat çektik; Diyanet’ten ilgili bakanlıklara kadar pek çok kurumla bu politikaların olası zararlarını anlattık.

Uluslararası düzeyde ise Nijerya, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerde kadın hakları savunuculuğu konusunda karşılıklı öğrenme süreçleri yürüttük.

Son on yıl: Adalet, korku iklimi ve dayanışma dönemi

Son on yılda en çok dikkat çeken ihtiyaç, artan adaletsizlik ve bunun içine eklenen “korku iklimi” oldu.

Kadınların ve kız çocuklarının adalete erişimi için sayısız eğitim düzenledik, barolarla güçlü iş birlikleri geliştirdik.

Bugün kadın örgütlerinin en temel gündemi, birlikte güçlenmek, dayanışma içinde haksızlıklara karşı durmak. Biz de bu sürecin aktif bir parçası olmaya devam ediyoruz.

Ankara gibi karar vericilerin ve kanun yapıcıların çoğunlukla erkek olduğu bir şehirde vakfımızın 30. yaşını kutlarken, kuşaklar arası deneyim aktarımına duyduğumuz saygı ve genç kuşak kadınların artan dayanışmasıyla güç buluyoruz.

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Türkiye’de kadın sinemacıların görünürlüğünü nasıl etkiledi?

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Türkiye’de kadın yönetmenlerin ve sinemacıların görünürlüğünü artırmak açısından son derece önemli bir rol oynadı. Festivalin kuruluş amacı, kadın yönetmenlerin çektiği filmleri göstermek, bu alandaki emeklerini görünür kılmak ve sinema sektöründeki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmektir.

Sinemanın pahalı, rekabetçi ve ekonomik olarak ayrıcalık gerektiren bir alan olması, kadınların bu sektörde yer bulmasını zorlaştırıyor. Böyle bir ortamda film üreten kadın yönetmenlerin çalışmalarını desteklemek, onların sesini duyurmak ve yaşadıkları eşitsizlikleri görünür kılmak festivalin temel motivasyonunu oluşturdu.

Festivalin etkisi yıllar içinde açıkça gözlemlendi. İlk yıllarda kadın yönetmenlerin sayısı son derece az iken, bugün artık festival seçkisini oluştururken seçim yapmakta zorlanacak kadar çok sayıda kadın yönetmen üretim yapıyor. Bu durum, kadın sinemacıların sayısındaki ve görünürlüğündeki artışı gösteriyor.

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, bugün uluslararası bir nitelik kazanmış; dünyadan özel olarak gelen jüri üyeleriyle, yalnızca kadın filmlerine odaklanan tek uluslararası festival olma özelliğini sürdürüyor. Festival, sadece bir gösterim alanı değil, aynı zamanda feminist bir hafıza mekânı olarak Türkiye’de kadın sinemasının gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

30 yılın ardından vakfın projeleri, çalışmaları nasıl devam edecek?

Otuz yılın ardından vakfımızın projeleri ve çalışmaları kararlılıkla devam edecek. Biz, bu ülkedeki kadın hareketinin bir parçasıyız. Kadın örgütlenmelerinin her geçen gün güçlendiği, birbirleriyle dayanışmalarını artırdığı bir dönemdeyiz. Mücadele alanlarımız genişliyor, dayanışma ağlarımız büyüyor.

Elbette, sivil toplum örgütleri için fon kaynaklarının daraldığı, hak temelli çalışan kurumların politik olarak sınırlandırılmaya çalışıldığı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ancak en büyük şansımız, artık 30 yıl önceki gibi bu konulara uzak bir toplumda yaşamıyor olmamız.

Çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet gibi konularda toplumun duyarlılığı ve tepkisi çok arttı. Bugün artık kamuoyunun bu konulardaki itirazları, isyanları büyüyor ve bizler, sivil toplum örgütleri olarak yalnız yürümüyoruz. Daha fazla destek, daha güçlü dayanışma var.

Önümüzdeki dönemde bu dayanışmanın daha da güçleneceğine inanıyoruz. Biz de kendi iç gücümüzü, birikimimizi ve etkimizi artıracağız. En büyük umudumuz ise genç kuşakların Uçan Süpürge’ye gösterdiği artan ilgi ve dayanışma… Bu ilgi bize geleceğe dair güven veriyor ve mücadelemizi daha da güçlendiriyor. En büyük umudumuz da gençlerin büyük ilgisi.