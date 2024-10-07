Her beş saatte bir işçi ölüyor

Haber Merkezi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi, işçi sağlığını, iş güvenliğini konu alan bir panel düzenledi. Seyhan Çırçır Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Prof. Dr. Beyza Üstün ve DİSK Yapı İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut’un konuşmacı, Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in moderatör olarak katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İMO Adana Şube Başkanı Hıdır Çak, çalışma alanlarında hayatını kaybeden işçilere ilişkin verileri açıkladı.

Türkiye’de 2023 yılında bin 932 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini, bu işçilerin 54’ünün çocuk, 106’sının göçmen, 41’inin ise kadın olduğunu vurgulayan Çak, 2024 yılında da Ekim ayına kadar 9 ayda en az bin 371 işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Çak, bu kayıpların önlenebilir olduğunu belirterek, "İş kazalarının yüzde 98’i önlenebilir. Ancak her gün ortalama 5 işçimizi kaybediyoruz. Bu nedenle bunlara iş kazası değil, iş cinayeti diyoruz" dedi.

İnşaat sektöründe çalışan işçilerin yüksek risk altında olduğunu ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getiren Çak, iş güvenliği tedbirlerinin proje aşamasından itibaren insan odaklı bir şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti.

HURDA MAKİNE SAHADA

Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş da deprem bölgelerinde işçi güvenliğinin yeterince sağlanmadığına dikkat çekerek, deprem sonrasında hurdaya çıkarılmış eski iş makinelerinin tekrar sahaya sürüldüğünü, kule vinç operatörlerinden gelen bilgilere dayanarak, sahada kullanılan ekipmanların yönetmeliklere uygun olmadığını söyledi. DİSK Dev Yapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanmamasını eleştirerek, bu kanunun işçileri korumaktan çok patronları yasal sorumluluktan kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi.