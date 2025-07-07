Her bir canımızın hesabını soracağız

Ebru ÇELİK

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 78 kez "olası kastla öldürme", "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası istenen 13 sanık ile "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen 19 sanık, bugün saat 09.00’da Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Taraf sayısının fazlalığından adliyedeki duruşma salonlarının kapasitesi yetersiz kalacağı için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu, 700 kişilik duruşma salonuna dönüştürüldü. Müştekiler ile taraf avukatlarının da ilk duruşmada hazır bulunacağı, 210 müşteki ve 32 sanığın yer aldığı dosya kapsamı göz önüne alınarak duruşma için 14 günlük süre ayrıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, yangının sabaha karşı otelin dördüncü katındaki elektrikli ızgaradan çıktığı, alevlerin LPG hortumuna sıçrayarak kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Otelde yangın algılama sisteminin gerektiği gibi çalışmadığı, acil anons sisteminin bulunmadığı, kaçış yollarının yetersiz olduğu, yangın eğitimi ve tatbikatı yapılmadığı gibi çok sayıda eksikliğe yer verildi.

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YAPRAK DÜŞÜYOR VE ANILAR GELİYOR

Eşi Ceren Yaman Doğan ve 11’inci sınıfa giden kızı Lalin Doğan’ı 2 günlük tatillerinin ilk gününde otelde çıkan yangında kaybeden Rıfat Doğan, yangından bu yana geçen sürede hem fiziken hem de manevi olarak çok yorulduklarını belirterek, “Biz yasımızı yaşamak, sırtımızı yaslamak isterdik ama ne yazık ki ilk günden beri davamızın peşindeyiz” dedi.

Avukatların dava açıldığından bu yana ellerinden geldiğini yaptıklarını aktaran Doğan, “İlk dönemlerde gizlilik kararı olmamasına rağmen birçok belgeye ulaşamıyorduk. Ama avukatlarımızın sayesinde en azından bir kısmına ulaşabildik. Süreci biz yaşadık, takip ettik. Kaçak otel ortaya çıktı, ardından yönetim kurulu tutuklandı, olası kastla yargılanmaları sağlandı. Tüm bunlar bizim çabamızla oldu” diye konuştu.

Yangın gününü anlatan Doğan, şöyle konuştu: “Ben kızımı ve eşimi pazartesi sabahı otele bırakmıştım, çarşamba sabahı alacaktım. Tatil amaçlı gitmişlerdi. Kızım başarılı, akıllı, terbiyeli, ışığı parlak bir çocuktu. Günübirlik kayak yapmak istemişti. Biz de rahat etsin diye iki günlük ayarlamıştık. Yangın ilk gecelerinde çıktı. Yolda yürürken bir koku geliyor, bir anıyı canlandırıyor. Bir yaprak düşüyor, bir araba geçiyor, güneş açıyor, kar yağıyor… Hepsi bir anıyı hatırlatıyor. Bunlara rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz.”

BU FELAKET HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR

Doğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Ne çocuğum var, ne karım var. Eren’le Ezgi’nin de çocuğu yok. Zeynep’le Ozan ömrünü kaybetti. Duygu iki çocuğunu kaybetti. Müge kardeşini kaybetti. Artık bizim işimiz bu dava. Sonuç ne çıkarsa çıksın, bizim canlarımız geri gelmeyecek. Ama bu dava, emsal bir karar doğurmalı. Kurumlar, yaptıkları işin ciddiyetini anlasın istiyoruz. İnsan hayatı bir daha riske atılmasın. Biz aileler olarak duruşmanın her gününde orada olacağız. Biz hukuka güveniyoruz. Bu felaket herkesin başına gelebilir. Tüm halkımızı duruşma salonuna davet ediyoruz.”

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TTB: DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Türk Tabipler Birliği (TTB) bugün duruşması görülecek Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin açıklama yaparak TTB, Merkez Konseyi üyeleri ve Hukuk Bürosu avukatları olarak davayı takip edeceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yangının ilk gününden itibaren süreci yakından takip eden Türk Tabipleri Birliği, Merkez Konseyi üyeleri ve Hukuk Bürosu avukatları ile duruşmayı izleyecektir. Önlenebilir her ölümün birer cinayet olduğunu hatırlatarak, yangında ihmali ve sorumluluğu bulunanların en kısa sürede cezalandırılması için çabamızı sürdüreceğiz. Üyelerimizi ve tüm kamuoyunu davayı yakından izlemeye ve bu çabalarımıza destek olmaya çağırıyoruz.”