Her geleni bıçak altına yatırdı!

BirGün’ün ortaya çıkardığı Bilecik’teki Bozüyük Devlet Hastanesi’ndeki skandallar zincirine dair başlatılan soruşturma tamamlandı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, skandalın boyutlarının çok daha büyük olduğu, tıbbi olarak gerekmediği halde insanların ameliyat edilip vücuduna vidalar yerleştirildiği, Beyin Cerrahı Sezer Zehir’in bazı ameliyatlarda sadece bir dakika kaldığı ve ameliyatı temizlik görevlisi ile medikal firma çalışanlarına yaptırdığı belgelendi. Önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandalı sumen altı eden İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerini de resmen korudu.

Dr. Sezer Zehir

GEREKSİZ AMELİYATLAR

Ceza alması gerekirken “kınanarak” neredeyse ödüllendirilen, tüm şikâyetlere rağmen korunan Sezer Zehir’in imza attığı skandallar 455 sayfalık Teftiş Kurulu raporunda şöyle sıralandı:

• Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Sezer Zehir'in ameliyatlarında hastalara gerekli özeni göstermediği, hastanede temizlik görevlisi olarak görev yapan Cengiz Tanış ile tedarikçi firma personelinin operasyonlara katıldıkları ve tıbbi müdahalede bulundukları tespit edildi.

• Hasta sağlığı hiçe sayılarak gereksiz ve yersiz olarak fazla platin vidası kullanıldı, bunun sonucunda bazı hastaların sakat kaldığı iddia edildi.

• Kendisinin başlayıp bitirmesi gereken vakaları bitirmeden hastayı medikal firma elemanlarıyla hemşirelere bıraktığı tespit edildi. Böylece hasta güvenliği riske atıldı.

PERSONELDEN TALİMAT

• Ameliyatta tıbbi işlemler yapan temizlik görevlisi Cengiz Tanış'ın onayı ile hastalar servise nakledildi.

• Doktor Zehir, ameliyathaneye giren medikal firma personellerine “Şu kadar kemik çimentosu kullanalım” şeklinde talimatlar verip ameliyattan çıktı. Cerrahi işlemler medikal firmanın personelleri tarafından yapıldı.

• G.Ç. isimli hastanın ameliyatında kullanılan malzemelerin tamamının gereksiz olduğu kanaatine varıldı ve diğer birçok hasta da gereksiz yere ameliyat edildi.

• Doktor Sezer Zehir'in kamera kayıtları incelenen operasyonlarının bir kısmında operasyonun gerçekleştiği ameliyathane salonunda herhangi bir tıbbi işlem yapılamayacak kadar kısa süre kaldığı belirlendi. Y.E.C. İsimi hastanın operasyonunda toplamda 1 dakika, M.G.’nin ameliyatında 2 dakika, G.Ş.’nin ameliyatında 5 dakika kaldığı belirlendi.

• Hekimin toplam malzeme kullanma sayıları bakımından da kamu sağlık tesislerinde ilk sıralarda yer aldığının görüldü. Hekimin görev yaptığı Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi'nin büyüklüğü ve hitap ettiği nüfus göz önüne alındığında normal sayıların üzerinde malzeme kullanıldığı değerlendirilmektedir.”

SUMEN ALTI EDİLMİŞ

Skandallar zinciri bunlarla da sınırlı kalmadı. Hastanenin önceki başhekimi, Doktor Sezer Zehir’i tam 12 defa İl Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı’na şikâyet etti. Ancak tüm şikâyetler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sumen altı edildi.

Önceki başhekimin, görev süresi olan 6 Temmuz 2022 ile 9 Haziran 2023 tarihleri arasında gönderdiği şikâyetlere cevap dahi verilmediği belirlendi. Müfettişler ceza verilmesini istese de önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın onayı ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri için “Disiplin yönünden işlem yapılmasına gerek olmadığı” dair karar verildi.

KOCA SADECE KINADI

Doktor Zehir hakkında ise kınama ve kademe durdurma cezası verilip başka bir şehre gönderilmesine karar verildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilen Zehir’in muayenelerine devam ettiği ve Adıyaman’da da ameliyat yapmaya devam ettiği iddia edildi.

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NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 8 yıldır Bilecik’teki Bozüyük Devlet Hastanesi’nde beyin cerrahı olan Doktor Sezer Zehir’in tek başına cerrahi müdahale yapma yetkisi olmayan medikal firma elemanlarına ve temizlik personeline hastalara cerrahi müdahale yaptırdığı fotoğraflarla kanıtlanmış ve hastalara gerekmediği halde ya da gereğinden fazla medikal malzeme (vida) kullanarak operasyon yaptığı belirtilmişti. Valiliğin de doğruladığı skandalın ardından savcılık soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin hastanede inceleme yaptı. Zehir birçok yolsuzluğa imza attığı gerekçesiyle de defalarca İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyet edilmişti. Hatta İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen yazılarda, Zehir’in yaptığı ameliyatların incelenmesi gerektiği, hastaların aldıkları tanı ile ameliyat esnasında yapılan işlemler arasında uyuşmazlıklar olduğu dahi açıkça ifade edildi. Yıllarca sumen altı edilen şikâyetlerin ardından 9 Haziran’da ameliyat edilen bir hastanın iki ay sonra yaşamını yitirmesiyle aile savcılığa giderek Zehir hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardından Sağlık Bakanlığı Sezer Zehir hakkında soruşturma başlatıp açığa aldı.

Ameliyat esnasında çekilen bir fotoğraflarda, genel anestezi ile tamamen uyutulan bir yurttaşa, hastanenin Cengiz isimli temizlik görevlisi tarafından, bir başka ameliyatta ise medikal firma çalışanı olduğu iddia edilen Erman ve Rıfat isimli şahısların cerrahi müdahalede bulunduğu görüldü. BirGün’ün ulaştığı Zehir ise sorularımızı yanıtsız bırakmıştı.