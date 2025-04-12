Her gözaltınız yeni bir direnişi doğuruyor

Politika Servisi

Ülkeyi açık hava cezaevine çeviren Saray yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmaların ardından ülke geneline yayılan eylemler karşısında yargıyı kendine kalkan olarak kullanmaya çalışıyor. Halkı ikna edebilecek kabiliyeti kalmayan iktidar bloku, eylemlere katılan, forumlarda buluşan, itirazlarını açığa çıkartan kesimlere yönelik korkutma ve sindirme politikalarını uygulamaya devam ediyor. Ülke her yeni bir günü farklı gözaltı ve tutuklamalarla karşılasa da şimdiye kadar uygulanan tüm bu politikaların hukuksuz olduğunu da rejimin istediğinin aksine artık korku iklimine geçit vermediğini de yine yurttaşlar açığa çıkartıyor.

Dün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 59 kişi Silivri Cezaevinden tahliye edildi. Daha sonra 34 genç için de tahliye kararı çıktı. Böylece toplam 93 genç cezaevinden tahliye edilmiş oldu. Öğrenci ailelerinin kurduğu Anne Baba Dayanışma Ağı ile çok sayıda yurttaş ise cezaevi önünden tahliye olanları karşıladı. Yapılan açıklamalarda tek adam rejimine karşı direnişe kaldıkları yerden devam edecekleri vurguladı. Kayseri’de de tutuklu bulunan 4 genç de dün tahliye edildi. CHP Milletvekili Aşkın Genç, "Geçmiş olsun çocuklar, biz hep yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bulunan Gülhane Parkı’nda dün Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrencilerin çağrısıyla forum yapmak üzere bir araya gelen öğrencilere polis müdahale etti. Polis ablukasına alınan 12'si çocuk 47 kişi dün akşam gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 41'i emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Geceyi emniyette geçiren 6 kişi ise bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 6 kişiden 4’ü adli kontrolle, 2’si ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 6 öğrenci adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan gözaltı ve tutuklamalara karşı halkın yükselen tepkisi tutukluların tahliyeleri için en büyük güç olurken Saray rejimi bir yandan da saldırılarını sürdürüyor.

Önceki gece Zonguldak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası protesto gösterilerine katılan Belediye Başkanı Tahsin Erdem, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Erdem, yürüyüşlere katıldığı gerekçesiyle ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.

Dün adliyede ifade veren Erdem, “Daha önce de eşim ve çocuklarım ifade için çağrılmıştı, tabii ki ne anlamda olduğunu biliyoruz. Daha önce yapılmış protesto yürüyüşüne ilişkin ifademizi verdik. Genel Başkanımızın ülke genelinde yapmış olduğu çağrıya uyarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediyeler Birliği Başkanımız, oradan da mesai arkadaşım Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun haksız gözaltına alınmasını protesto etmek için yürüyüş düzenlenmişti. O yürüyüşe iştirak etmeye ilişkin ifademizi verdik, başka bir anlam taşımamaktadır" dedi.

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EYLEMDEKİ POLİSLERE 10’AR BİN TL ÖDÜL

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir polis memurundan aldığı mesajı canlı yayında okuyarak, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla başlayıp ülke geneline yayılan eylemlerde görevlendirilen polislere para ödülü vereceğinin bilgisini aldığını söylemişti.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, CHP’li Bakan’ın duyurduğu para ödülü polislerin hesaplarına yatırıldı. Birçok kentteki eylemlerde görev alan polislere yaklaşık 10’ar bin TL "ödül" parası yatırıldı.

Bakan yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“İçişleri Bakanlığı, POLNET sistemi üzerinden yaptığı duyuruyla; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplumsal olaylarda görev alan personele para ödülü verileceğini bildirmiştir. Açıkça söylüyoruz: Polis, devletinin hukukunu ve milletinin onurunu üç kuruşluk sus payına satmaz! Hukuku ayaklar altına alan bu siyasi operasyonlara alet olmaz!”

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GENÇLERİN AİLELERİNİ ARIYORLAR

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde barışçıl gösterilere katılan öğrencilerin ailelerine, Isparta Emniyet Müdürlüğü adına arama yapıldığını söyledi. Halıcı, "0505 539 ** numaralı hattan yapılan bu aramalarla, öğrenciler ve aileleri korkutulmaya ve sindirilmeye çalışılmış’’ dedi.

‘’0505 539’’ ile başlayan söz konusu numaradan aranan en az 9 öğrencinin ailesine baskı yapıldığını tespit ettiklerini kaydeden Halıcı, "Emniyet müdürlüğü adına aradığını söyleyen bu numara, ailelere ‘Oğlunuz/kızınız Isparta’da yürüyüş, gösteri, boykot çağrısı yapıyor. Lütfen çocuğunuzu uyarın’ demiş. Bazı ailelere ise daha tehditkar aramalar yapılmış. ‘Çocuğunuz yasa dışı sol faaliyetler yürütüyor. Bu şekilde giderlerse sağlıklı olmaz’ gibi sözler sarf edilmiş" ifadelerini kullandı.

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CEZAEVİNDE ŞİDDET SÜRÜYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan bir öğrencinin astım krizi geçirdiğini, hastaneye sevki sırasında ve hastanede sözlü taciz ile psikolojik şiddete maruz bırakıldığını söyledi. CHP’li Sarıbal, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan 13 gençle görüştü. Görüşme sonrası konuşan Sarıbal, astım krizi geçiren bir öğrencinin hastaneye sevki sırasında ambulans içinde ve hastanede sözlü tacize ve psikolojik şiddete maruz kaldığını aktardı. Sarıbal, "Çocuklarımıza bunu yapan Türkiye Cumhuriyeti askeri olamaz” diyerek Bursa Garnizon Komutanlığı’nı göreve çağırdı. Gençlerin haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu ifade eden Sarıbal, "Bu hukuki değil, siyasi bir karardır" dedi.

Fotoğraf: Depo Photos

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ÖĞRENCİLERE BİR DE KYK SORUŞTURMASI

Kocaeli’de KYK yurtlarında kalan öğrencilere eylemlere katıldıkları gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldı. Şimdiye kadar en az dört öğrenci yurt idareleri tarafından aranarak ifadeye çağrıldı. Öğrencilere yöneltilen soru ise dikkat çekti.

Evrenselde yer alan habere göre yurt idaresi tarafından öğrencilere gönderilen ifadeye çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

“23.03.2025 tarihinde Sabri Yalım Parkı’nda kanuna aykırı olarak düzenlenen politik amaçlı gösteriye veya toplantıya katıldınız mı? Eğer katıldıysanız neden katıldınız? Konu hakkında ifadenizi rica ederim.”

Görüştüğümüz bir öğrenci, soruşturma sürecine tepki göstererek şunları söyledi:

“Demokratik hakkımızı kullandığımız için bir başka hakkımızı elimizden almaya yelteniyorlar. Soru yorum içeriyor. Türkiye’de ne zamandır sokağa çıkmak kanuna aykırı oldu? Politik amaçlı bir gösteriye katılmak ne zamandır suç? Ve en önemlisi, tüm bunlar kaldığımız yurt idaresini neden ilgilendiriyor? KYK idareleri önce kendi üstüne düşen sorumluluğu yerine getirsin; bozulan çamaşır makinelerini, öğrencilerin aç kalmasını, bozuk asansörlerde can verilmemesini, yabancıların elini kolunu sallayarak yurda girmesini engellesin. Herkes kendi işini yapsın.”