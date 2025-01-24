Her gün 250 haneye sıcak yemek

Seferihisar Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik her gün düzenli olarak sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı bu uygulama, ilçenin tüm mahallelerine ulaşıyor ve 250 haneye günlük 3 öğün sıcak yemek sağlanıyor.

Seferihisar Belediyesi Tepecik Kadın Eli Mutfağı'nda, belediye çalışanları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından belirlenen sağlıklı menüler, hijyen kurallarına uyularak titizlikle hazırlanıyor. Aşevi çalışanları günlük kalori hesabını göz önüne alarak haftanın her günü birbirinden lezzetli yemekleri pişiriyor. Hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara belediyeye ait araçlar ile ulaştırılıyor.

“KAYNAMAYAN TENCERE BIRAKMAYACAĞIZ”

Seferihisar’da komşusu aç iken tok uyumaya karşı duran Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin “Vatandaşımız ekonomik kriz dolayısıyla yorulmuş durumda. Bu nedenle öncelikli görevimiz sosyal dayanışma bütçelerini artırmak. Seferihisar’da göreve geldiğimiz andan itibaren “Seferihisar’da kaynamayan tencere bırakmayacağız” diyerek pek çok desteğimizle hemşehrilerimizin yanında olduk. Hemşehrilerimizin memnuniyetlerini gördükçe, duydukça mutlu olduk. Sosyal belediyecilik anlayışımızla yolumuza devam edecek, komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen yurttaşlar, uygun kriterlere sahip olmaları halinde Seferihisar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabiliyor.