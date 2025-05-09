Her gün 5 işçi çalışırken ölüyor

Emek Servisi

Yoksulluk derinleştikçe çocuklar işçiliğe itiliyor. Alınmayan önlemler ise işçi yaşamlarını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkede her ay onlarca işçi çalışırken yaşamdan koparılıyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi nisan ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Bir ayda en az 152 işçi iş cinayetlerinde yaşamdan koparıldı. Nisan ayında en az 8 çocuk, çalışırken öldürüldü. Ülkede her gün en 54 işçinin öldüğü 2025'te, yılın ilk dört ayında iş cinayetinde ölenlerin sayısı 611’e ulaştı.

İş cinayetlerinde pek çok ay olduğu gibi bu ay da inşaat işkolu ilk sırada geldi. Çalışırken ölen işçilerin yüzde 22'si inşaat/yol, yüzde 20'si tarım/orman, yüzde 9'u taşımacılık, yüzde 7'si ticare/eğitim, yüzde 6'sı metal işkolunda çalışıyordu.

İş cinayetlerine sektörel olarak bakıldığında ise sanayide 49 işçi, hizmette 37 işçi, inşaatta 35 işçi ve tarımda 31 işçi hayatını kaybetti.

Tarımda orman işçileri, sanayide ve inşaatta kayıt dışı çalışanlar, uzun yol şoförleri; yatay kesen olarak güvencesiz çalışanlar en çok iş cinayetlerinde ölen işçiler oldu.

BASİT ÖNLEM DAHİ YOK

İş cinayetlerine, her işkolundaki en basit önlemlerin yokluğunun yol açtığı, verilerle bir kez daha gözler önüne serildi.

İnşaatlardaki yüksekten düşmeler işkolundaki ölümlerin yüzde 33’ünü, trafik kazası taşımacılık işkolundaki ölümlerin yüzde 90’ını, ezilmeler tarımdaki ölümlerin yüzde 48’ini oluşturdu.

Avrupa'nın en uzun ortalama çalışma süresine sahip, iktidarın işyerinde şiddet, taciz ve mobbingi engelleyecek ILO 190 sayılı sözleşmeyi hâlâ imzalamadığı ülkede, kalp krizi/beyin kanaması nedenli ölümler hemen hemen her sektörde meydana geldi.

Rapora göre nisan ayında 8 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Ölen çocukların ikisi tarım, ikisi inşaat, biri maden, biri enerji, biri genel işler ve biri konaklama işkollarında çalışıyordu. Raporda, kayıtlı çalışan çocuk sayısının 1 milyon 372 bin olduğu belirtilerek 15-17 yaş grubundaki yaklaşık her dört çocuktan birinin çalışma hayatında olduğu hatırlatıldı. İSİG Meclisi, yaz aylarında okulların kapanması ve mevsimlik işlerde çalışmayla birlikte çalışan çocuk sayısının 2 milyona yaklaştığının da altını çizdi

YOKSULLUK İŞÇİLEŞTİRİYOR

Raporda, "OECD’ye göre ülkemizde ‘şiddetli yoksulluk’ içinde yaşayan en az 6 buçuk milyon çocuk bulunuyor. Her beş çocuktan biri yeterli beslenemiyor, her dört çocuktan biri okula aç gidiyor. Geleceğimiz olan çocuklar yardımlara muhtaç hale geldi. ‘Sosyal ve Ekonomik Destek Programı’ kapsamında yardımlardan yararlanan çocuk sayısı 172 bine dayandı. Çocuk yoksulluğu daha fazla çocuğu çalışma hayatına itiyor! Çocuk işçiliğini yaygınlaştıran en önemli neden bunun bir politikaya dönüştürülmesidir. Emek yoğun sektörlerin ucuz işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla daha fazla çocuk yoksulluğa itiliyor, eğitimden kopuyor ve işçileşiyor. Yasal düzenlemelerle aday çıraklık yaşının 11-12’ye düşürülmesi, Mesleki Eğitim Merkezleri’nin (MESEM) yaygınlaştırılması, çocuk çalıştıran işyerlerine finansman desteği gibi pek çok uygulamayla birlikte çocuk işçi sayısı da artıyor" denildi.