Her gün 5 kişi katlediliyor

Temmuz ayında Türkiye’de en az 144 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İktidarın MESEM’lerde ucuz işgücü olarak çalıştırdığı çocuklar ve geçinemeyen emeklilik yaşındaki işçiler çalışırken hayatını kaybetti.

EMEK SERVİSİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, temmuz ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu açıkladı. Temmuzda günde neredeyse 5 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu ay en az 144 işçi çalışırken öldü. Yurdun en az 57 kentinde işçiler, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Bu ay iş kazalarında en çok tarım ve orman işkolunda çalışan işçiler hayatını kaybetti. Pek çok ürünün hasat zamanı olan temmuzda 24 işçi ve 17 çiftçi iş cinayetlerinde öldü. Temmuzda en az 26 işçi inşaat işkolunda çalışırken hayatını kaybetti. iş cinayetlerinin 50’si sanayi, 41’i tarım, 27’si hizmetler ve 26’sı inşaatta meydana geldi.

Yalnızca temmuz ayında en az 8 madenci iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu madencilerin 2’si Zonguldak’ta bulunan kaçak işletilen madenlerde çalışıyordu.

33 işçi servis kazası nedeniyle, 28 işçi ezilerek, 19 işçi yüksekten düşerek, 14 işçi elektrik çarpması sonucu, 11 işçi kalp krizi nedeniyle, 8 işçi boğularak, 6 işçi intihar nedeniyle, 6 işçi şiddet nedeniyle, 4 işçi yanarak, 3 işçi nesne çarpması sonucu, 12 işçi de diğer nedenlerden hayatını kaybetti.

MESEM ÖLDÜRDÜ

Bir ayda en az 12 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti. Ölen çocuklardan ikisi 14 yaşından daha küçüktü. Bir ayda 2 çocuk MESEM’lerde çalışırken hayatını kaybetti.

Mevsimlik tarım işçiliği, çobanlık ve besicilik yapan 5 çocuk, 2’si MESEM kapsamında çalışan 4 inşaat işçisi çocuk, muavin ve eşya taşımacılığı yapan 2 çocuk, ücretsiz aile emeği kapsamında çalışan 1 çocuk olmak üzere 12 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi raporunda, çocuk ölümlerine ilişkin "Bu ay, uzun zamandır hayatını kaybeden en fazla çocuk işçinin olduğu aydı" denildi.

MESEM kapsamında çalıştırılan çocuklardan çalışırken yüksekten düşerek hayatını kaybeden Alperen Kocayavuz 15, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Eren Dağ 16 yaşındaydı. Bu ay ölen iki çocukla birlikte 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde MESEM'lerde çalışırken iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuk sayısı 9 oldu.

Düşen alım gücü ve sefalet aylıkları nedeniyle emekliler, yıllar süren çalışma yaşamlarının ardından da refaha ulaşamıyor. Türkiye’de her ay emeklilik yaşındaki pek çok işçi çalışırken iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Temmuzda da iş cinayetlerinde ölen işçilerden en az 6’sı 65 yaş ve üzeri işçilerdi. Bu ay 50 yaş ve üstü en az 37 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

***

YAŞLILAR ÇALIŞIRKEN ÖLÜYOR

2 günde 1 çocuk ve emeklilik yaşındaki 2 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Önceki gün Sivas Hafik’te çıkan orman yangınına müdahale eden dozer, dereye devrildi. Bartın’ın Ulus’ta da 54 yaşındaki orman işçisi Halil Tezel, üzerine ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Tezel, hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Denizli Acıpayam’da çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşen 42 yaşındaki sıva ustası Ramazan Soy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Melikgazi’de Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan beton mikseri devrildi. Mikserin sürücüsü 58 yaşındaki Ünsal Öztürk hayatını kaybetti. Ardahan Damal’da da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 15 yaşındaki Okan Baran hayatını kaybetti.