Her gün 6,2 işçi öldü

Emek Servisi

Alınmayan iş güvenliği önlemleri her ay yüzü aşkın emekçinin canını alıyor. Devletin denetim eksikliği ve patronların “maliyet” kaygıları, iş cinayetlerinin temel nedenleri arasında. İSİG Meclisi’nin dün açıkladığı rapora göre, Ağustos ayında her gün yaklaşık 6 işçi yaşamını yitirirken bir ayda en az 192 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk sekiz ayında iş cinayetlerinde ölenlerin sayısı 1359’a yükseldi.

ÇOCUKLAR ÖLÜME GÖNDERİLİYOR

Raporda en dikkat çekici veri, çocuk işçi ölümleri oldu. Ağustosta en az 13 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bunların 6’sı 14 yaşın altında. Çocuk işçilerin büyük kısmı en ağır iş kollarından olan tarım ve metal işkollarında çalışıyordu. Ağustosta en az 19 kadın işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Kadınların çoğu tarım ve genel işler sektörlerinde çalışıyordu. Ayrıca Suriyeli, Afgan, İranlı ve Türkmenistanlı olmak üzere 6 göçmen işçi öldü. Göçmenlerin çoğu tarım ve inşaat işlerinde çalışıyordu.

İş cinayetleri en çok güvencesiz çalışmanın yaygın olduğu işkollarında meydana geldi:

• Sanayi: 60 işçi

• Tarım: 45 işçi

• İnşaat: 44 işçi

• Hizmet: 43 işçi

İSİG Meclisi’nin ağustos ayı iş cinayetleri raporunda da servis ve trafik kazaları, ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldı. Bunu yüksekten düşmeler ve ezilme/göçükler izledi. Ağustos ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 39 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 32 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 31 işçinin ölümü geçtiğimiz aylardaki en çok ölüm yaşanan olayların devamını getirdi. Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 25 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 19 işçi; Şiddet nedeniyle 12 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 6 işçi iş cinayetlerinde kurban gitti. Patlama, Yanma nedeniyle 5 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 5 işçi; İntihar nedeniyle 5 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 13 işçi hayatını kaybetti.

Ağustos ayında iş cinayetleri 62 şehirde yaşandı. İstanbul, Antalya, Sivas, Giresun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Muğla ve Samsun ölümlerin en çok görüldüğü iller oldu.