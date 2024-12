Her gün beş kişi çalışırken ölüyor

Emek Servisi

Alınmayan önlemler nedeniyle yıl boyunca yurdun dört bir yanında işçiler yaşamını yitirmeye devam ediyor. İş cinayetleri her ay artarken yıl boyunca çalışırken yaşamını yitiren işçilerin sayısı da 1708 oldu. Geçtiğimiz ay en az 164 işçi, çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İşçi ölümlerinde ilk sırada yine inşaat sektörü, ölüm nedeninde de trafik ve servis kazaları var. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, kasım ayı iş cinayeti verilerini açıkladı. Kasım ayında 164, yılın ilk on bir ayında en az 1708 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz ay her gün en az 5 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

4 İŞÇİDEN 1’İ EMEKLİ ÇAĞINDA

Kasımda en az 7 çocuk, çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bunların 2’si, MESEM’lerde çalıştırılan çocuklardı.

Yetersiz emekli aylıkları ile derinleşen ekonomik kriz, emeklilik çağındakilerin de çalışmaya devam etmesine yol açarken bu yaş grubunda iş cinayetleri de artıyor. Kasımda 50 yaş ve üstü en az 40 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Kasım ayında ölen her dört işçiden biri emeklilik çağındaydı.

İşçilerin ölüm nedenleri arasında trafik ve servis kazaları ilk sırada yer aldı. Geçtiğimiz ay en az 35 işçi bu nedenle yaşamını yitirdi. Bunu, 33 işçinin ölüm nedeni olan yüksekten düşme takip etti. Bu ölümlerin yüzde 66’sı inşaatlarda meydana geldi. İSİG Meclisi, “Uygun iskelelerin, korkulukların, emniyet kemerinin olmaması bu ölümlerin temel nedenlerini oluşturuyor” yorumunda bulundu.

Kasımda dikkat çekici ölüm nedenlerinden biri de göçük altında kalma oldu. Bu ay göçük nedeniyle en az 25 işçi yaşamını yitirdi. Aşırı mesai saatleri, sağlıksız çalışma koşulları ve sağlık hizmetlerine erişimin zorluğu, beyin kanaması ve kalp krizi nedeniyle ölen işçi sayısının da artmasına neden oldu. Bu ay en az 19 işçi, çalışırken beyin kanaması ve kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Sanayi sektöründe çalışan 76 işçi, inşaatta 42 işçi, hizmette 26 işçi ve tarımda 20 işçi hayatını kaybetti. İSİG Meclisi’nin, kasım ayı raporunda “Patronların maliyet görüp İSİG önlemlerini almaması ya da yetersiz alması, devletin gerekli denetimleri yapmaması, aşırı-uzun-yoğun çalıştırma ve sendikal örgütlenmenin engellenmesi iş cinayetlerinin temel nedenlerini oluşturuyor” ifadeleri yer aldı.