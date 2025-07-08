Her gün bir kadın yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

AKP iktidarının kadınlara ve kadın haklarına yönelik saldırıları her geçen gün artarken kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri de giderek yaygınlaşıyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Haziran 2025 raporuna göre sadece haziran ayında 21 kadın hayatını kaybetti. Kadın ölümlerinin 15’i cinayet olarak kayıtlara geçerken, 6 ölüm şüpheli olarak belirlendi. Öldürülen kadınların 9’u evli, 5’i bekar, 1’i boşanmış, 1’i dini nikahlıydı, 5’inin ise medeni durumu belirlenemedi. Raporda, 16 kadının yaşadığı alanda, 1 kadının kamusal alanlarda, 2’sinin işyerinde ve 2 kadın ormanlık alanlarda öldürüldüğü açıklandı.

Yılın ilk 6 ayında ise 189 kadın yaşamını yitirdi. 142 kadın erkekler tarafından öldürülürken 47 kadının ölümü şüpheli bulundu. Kadınların yüzde 61,9’u en güvende olmaları gereken yer olan evlerinde öldürüldü. Kadınlar en çok ateşli silahla yaşamını yitirdi. Ölen kadınların yüzde 46,6’sı 19-35 yaş aralığındaydı. En çok kadın cinayetinin işlendiği kent ise İstanbul oldu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise 2025’in ilk 6 ayında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısının 336’ya ulaştığını, 145 kadının ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Platform Sözcüsü Esin İzel Uysal, “Devlet koruması altındaki 9 kadın dahi öldürüldü. Şiddet artık sadece kadınlara değil, yanlarında duranlara da yöneliyor” dedi.

2025’in ilk altı ayında toplam 142 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 47 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

SADECE DÜN 3 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Yalnızca dün 3 kadın, kadın cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İzmir’den ailesinin yaşadığı Manavgat’a gelen Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Nazife A., ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zonguldak Çaycuma’da da 35 yaşındaki Özlem B., evli olduğu erkek E.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Samsun’un Atakum ilçesinde birlikte olduğu erkek Kemal Gündoğdu tarafından darp edilen Sevda Türker de dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kürker 22 gündür hastanede tedavi görüyordu.