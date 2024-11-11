Her gün katliam

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Gazze Şeridi’nde katliamlarına her gün yenisini ekleyen İsrail, Lübnan’da da saldırılarını sürdürüyor. İsrail, ablukaya aldığı Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir evi bombaladı. Saldırıda 15’i çocuk 36 kişi yaşanırken çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 27 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine Lübnan'dan atılan roket nedeniyle 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'in Yukarı ve Batı Celile bölgelerine de dün sabah saatlerinde 10 füze atıldı. 9Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 3 askeri üs, 2 kent ve 8 yerleşim birimine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ise ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının başkent Sana'ya 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Cuma günü İsrail’in güneyindeki Nevatim Hava Üssü’nü balistik füzelerle hedef alan Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.