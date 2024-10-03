Her gün yeni kriz yaşanıyor

CHP'de, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılama" ile başlayan ve gazetecileri tehdit eden Bahçeli ile el sıkışmayla devam eden tartışmanın yanıkları sürüyor.

Genel Kurul salonuna girmeyen CHP'liler, "Partinin kararlarına saygı duymaya, parti kötü gözükmesin diye uğraşıyoruz ama her gün bir kriz çıkıyor" derken Genel Merkez'e yakın isimler, "Helalleşme sürecine tamam diyenler, normalleşmeden rahatsız oluyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

TBMM’de ilklere sahne olan 28’inci dönem üçüncü yasama yılının açılışında CHP içindeki tartışmaları alevlendirecek anlar da yaşandı. CHP milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı TBMM Genel Kurul salonunda ayakta karşıladı.

TBMM Genel Kurul Toplantısı’nın başlamasından kısa bir süre önce milletvekillerine gönderilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiğinde ayağa kalkılacağını belirten mesaj, bazı milletvekillerinin tepkisine yol açtı.

Tartışmalar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılamak” ile de sınırlı kalmadı. CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gazetecileri ve CHP’yi tehdit eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle el sıkıştı. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TBMM yasama yılı açılışında yaşananlar parti içi muhalefeti hareketlendirdi.

EL SIKIŞMASI HOŞ OLMADI

CHP’de, Genel Başkan Özgür Özel'in tutumundan rahatsız olanların sayısının 50’yi bulduğu ifade ediliyor. Tüzük Değişikliği Kurultayı’nda aldığı destek ile “Koltuğunu güçlendirdi” yorumları yapılan Özel’in, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP Lideri Bahçeli’ye yönelik tavrının, parti içinde büyük rahatsızlık yarattığı dile getiriliyor. CHP içindeki bazı isimler, “Bizi ölümle tehdit eden biriyle el sıkışılması hoş olmadı” yorumunu yapıyor.

Özel’in genel başkanlığı döneminde yaşanan tartışmaların, “Parti dışarıya kötü bir izlenim vermesin” gerekçesiyle sineye çekildiğini kaydeden bazı CHP’liler, “Partimizin aldığı kararlara uymaya çalışıyoruz ancak her gün yeni bir kriz yaşanıyor. Bir süre sonra bizim de ‘Parti kötü gözükmesin’ çabamız yetmeyecek” ifadelerini kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılamamak için TBMM Genel Kurul salonuna girmeyen milletvekilleri, eylemlerine karşın takınılan tavırdan da rahatsız olduklarını belirtiyor. Kendilerine, “Ayağa kalkacağız” mesajı geldiğinin altını çizen bazı milletvekilleri, “Hemen ardından ise sanki bizim kararımıza bırakılmış gibi davranıldı. Tepkimiz de görmezden gelindi. Bir Genel Başkan arka arkaya bu kadar çok hata yapmamalı” ifadeleriyle görüşlerini dile getiriyor.

CHP Genel Merkez’ine yakın isimler ise parti içi tepkinin ciddiye alınması gerektiğini belirtse de “Fırsattan istifade” edildiğini de öne sürüyor. CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki, “Helalleşme” çağrısını ve bu kapsamda gerçekleştirilen görüşmeleri anımsatan kurmaylar, “Helalleşmeye tamam diyenler, normalleşme sürecini, tokalaşmaları eleştiriyor. Parti içinde bazı isimler, bu tartışmalardan güç devşirmek istiyor” şeklinde konuşuyor.