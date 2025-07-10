Her gün yeni yangınlar!

Nem oranının düşmesi, sıcak hava dalgaları ve ormanlardaki etkileşimin artması ormanların kül olmasına neden oluyor. Manisa Sarıgöl'de makilikte çıkan ve ağaçlık alana sıçrayarak Uşak sınırlarına kadar ulaşan yangın kontrol altına alındı.

Önceki gün akşam çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ağaçlık alana sıçradı. Eşmetaş köyünde 15, komşu Ağabey köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, saat 03.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Kastamonu Taşköprü ilçesinde anız yangınında alevler ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan zarar gördü.