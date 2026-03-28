Her güne yeni bir operasyon: AKP’nin normali

POLİTİKA SERVİSİ

Muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak dün gece saat 00.00 sıralarında Muğla’nın Marmaris ilçesinde 'kamu görevlileri tarafından imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin edildiği' iddiaları üzerine operasyon başlatıldı.

İmar Müdürlüğü’ndeki bir görevlinin 26 Mart günü '4 bin dolar rüşvet aldığı' iddiası üzerine derinleştirildiği öne sürülen soruşturma kapsamında belediye binası çevresine çok sayıda polis sevk edildi.

Belediye binası ablukaya alınırken operasyonun yalnızca belediye ile sınırlı kalmadığı, farklı adreslerde de eş zamanlı baskınlar yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P. ve Zabıta Müdürü Vekili M.K.’nin gözaltında olduğu öğrenilirken toplam 13 kişinin şüpheli olduğu belirtildi.

Şüpheli listesinde yer alan isimler şu şekilde: Ö.H. (Belediye Başkan Yardımcısı), İ.P. (İmar Müdürü), V.Ç. (Mühendis), T.D. (Mühendis), T.K. (Esnaf), F.T. (Muhtar), C.C. (Mühendis), M.K. (Zabıta Müdür Vekili), M.Ş. (Serbest Meslek), F.K. (Muhasebeci), M.G. (Müteahhit), N.C. (Belediye Çalışanı) ve H.P. (Belediye Çalışanı).

Öte yandan operasyon kapsamında belediye çalışanlarının ve geçmiş dönemde belediyede görev almış isimlerin de belediyeye getirildiği kaydedildi. Operasyonda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı belirtildi.

Operasyonun ardından konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye binası önüne gelerek "Belediyenin kurumsal kimliğine dair bir durum yok. Bazı personele yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştiği bilgisi verildi. Ben makamımdayım. Umarım bu soruşturma da en kısa sürede sonuçlanır."dedi. Belediye önünden halka seslenen CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da operasyonun münferit bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da ‘rüşvet' iddiasıyla yeni bir operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 3 ilde operasyon düzenlendi.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dâhil 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişi Emniyet'e götürüldü.

Operasyon yapılan Uşak Belediye binası da polis tarafından ablukaya alındı. Belediyeye girişlere izin verilmezken bina girişine polis ekipleri tarafından şerit çekildiği görüldü.

TEK ELDEN YÜRÜTÜLEN SİYASİ OPERASYONLAR

Operasyonun ardından çok sayıda yurttaş belediye binası önünde toplandı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılmasına tepki göstererek "Suçlar madem Uşak'ta işlendi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı neden ifade alır? Tek elden yürütülen bu operasyonların ne kadar siyasi amaçlı olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bizler bu işin takipçisiyiz" dedi.

Çok sayıda CHP Milletvekili de yapılan operasyonlara tepki gösterirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Türkiye’nin dört bir yanındaki seçilmişlere yönelik operasyonların adresi neden hep aynı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı belediyelerden mi sorumlu? Bu gözaltılar ne bizleri durdurur ne de iktidar yürüyüşümüzü engeller" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Karabat, "Milletin dertlerini çözmekte aciz olan, halka söyleyecek tek bir sözü dahi kalmamış bu yönetimin milli iradeyi tanımayan zorbalığını artık her yurttaşımız görmekte ve sabırla hesap soracağı sandığı beklemektedir. Baskıyla, gözaltılarla, talimatlı yargı operasyonlarıyla suçlarınızı gizleyemezsiniz. Milletin gönlünden düştünüz" dedi.

YANDAŞLAR YAVAŞ’I İŞARET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale süreçlerine ilişkin iddialar yargıya taşındı. İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni sonrası 10 kişi hakkında dava açıldı.

Yandaş gazetelerde yer alan haberlere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale süreçlerine ilişkin iddialar kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. 2022 yılı Denetim Komisyonu raporuna dayanan süreçte, aralarında Genel Sekreter Yardımcısı Erol Gündüz ve Fen İşleri Daire Başkanı Yetiş Ali Aslan’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla dava açıldı. Dosya, Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Dosyada sanık sıfatıyla yer alan isimler, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Erol Gündüz, Fen İşleri Daire Başkanı Yetiş Ali Aslan, İhale Komisyonu Üyesi ve teknik personel kadrosunda bulunan S.A., M.E., H.A., B.T., F.M., G.D., Ö.L.A. ve T.Y.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanıkların yargılanmasına başlanacak. Davanın ilk duruşmasının 18 Mayıs 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

İçişleri Bakanlığı ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, iddianame tanziminden sonra Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığından soruşturma izni vermişti.