Her güne yeni bir saldırı

HABER MERKEZİ

İktidarın toplumun farklı kesimlerine yönelik baskıları son sürat devam ediyor.

Sanatçısından siyasetçisine, sokak röportajında konuşan yurttaştan belediye başkanlarına dek herkes hedef haline geldi.

Halkın artan itirazlarının yeni bir isyan dalgası yaratmasından korkan Saray rejimi, bulunduğu yönetim krizi içerisinde yükselen her bir sesi bastırmaya çalışıyor.

Bugünün BirGün'ü

Son 48 saat içerisinde yaşananlar dahi rejimin hamlelerinin örneklerini oluşturuyor:

• CHP’li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de aralarında bulunduğu 21 sanık için belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi gerekçesiyle ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan iddianamede hazırlandı.

İddianamede Yüksel ile birlikte 19 şüphelinin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

• Bir sokak röportajında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan N.K. adlı kadın 8 gün sonra tahliye edildi. Tahliye haberini CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik, ‘‘Büyüklerimize sözümüz olsun; erken seçim sandığı gelecek, bu zorba düzenden hep birlikte kurtulacağız’’ ifadesini kullandı.

• Yargı sopasıyla topluma gözdağı vermeye çalışan iktidar bu kez bağımsız medyayı hedef tahtasına koymaya da devam ediyor. Savcılık, RTÜK’ten “2013’ten bu yana Gezi’yi legal gösteren” medyayı tespit etmesini istedi, karar tepki çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yazı gönderdi. Savcılık RTÜK’e yazdığı bu yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı eylemlerinin propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu belirtti.

Öte yandan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın ‘RTÜK’ün kayıtları 1 senelik’ açıklamalarına RTÜK’ten yanıt geldi. Yapılan açıklamada ‘Terör’ gerekçesiyle 12 yıl öncesinin yayın ve manşetlerinin kayıtlarının bulunduğu açıklandı.

• Oyuncu Melisa Sözen’in ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Sözen hakkında, Fransa’da 2016’da oynadığı bir dizide YPG’nin üniformasını giymesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine emniyet güçleri, yurt dışından Türkiye’ye gelen Sözen’in ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan ifadesini aldı. Sözen, 2016’da Fransız yapımı ‘Le Bureau des Legends’ dizisinin üçüncü sezonunda terör örgütü YPG üyesi bir kadını canlandırmıştı.