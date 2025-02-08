Her güne yeni bir saldırı

Haber Merkezi

Saray rejimi saldırılarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dün Artı Gerçek'in X sosyal medya X hesabına erişim engeli getirildi. Engelin 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle getirildiği öğrenildi.

Erişim engeli kararına DİSK Basın-İş de tepki gösterdi. Rejimin basına yönelik sansürünün devam ettiği vurgulanırken JINNEWS muhabiri Öznur Değer'in Mardin'de gözaltına alındığı da hatırlatıldı. Açıklamada "Bir kez daha belirtiyoruz, gazetecilik suç değildir, gazeteciliği hedef almak suçtur!" denildi.

5 AY HAPİS CEZASI

Dersim Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan’a ise 5 ay hapis cezası verildi. Belediyeye atanan kayyumun ardından 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan ev hapsi verilen, ardından '2911 sayılı yasaya muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanan daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Orhan’ın dün görülen mahkemesinde ‘işgal’ ve ‘mücadele’ sözleri ‘yakın tehlike’ sayıldı. Mahkeme, Orhan’a 5 ay hapis cezası vermekle beraber hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İzmir'de, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi X üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle evinde gözaltına alınan Z.M'nin emniyetteki işlemleri ise tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Z.M, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala, ‘Hükümeti ortadan kaldırma’ suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında açıklama yaptı.

Kavala, Barım'ın tutuklanmasının Gezi davasında yaşananlara ilişkin gerçekliği tahrif etme ve algı yaratmanın çarpıcı bir örneği olduğunu söyledi.