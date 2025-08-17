Her hamlelerinde halk karşılarında

POLİTİKA SERVİSİ

Tek adam rejiminin muhalefete yönelik saldırıları sürerken Saray’dan yapılan her bir hamle, ülkedeki yıkımın, çürümüşlüğün, halkın mutsuzluğunun fotoğrafını tekrar tekrar açığa çıkartıyor.

Bu hafta içerisinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesinin ve CHP Lideri Özgür Özel’in “İBB Davası Borsası” iddialarının ardından önceki gün İBB’ye yönelik başlatılan 9 operasyon dalgası da halkın yükselen tepkisini karşısında buldu.

Halkın iradesine darbe vuran, yargıdaki borsa iddialarına cevap üretemeyen rejime karşı toplumun geniş kesimleri ülke gerçeklerini ortaya çıkarıyor.

Operasyonun ardından Beyoğlu Belediyesi önünde toplanan yurttaşlar rejime karşı mücadele çağrılarını yükseltirken, dün Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişinin emniyette ifade işlemleri başladı.

Gözaltındaki 44 ismin emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri beklendiği öğrenildi.

HAKKINDA DOSYA SUNULMUŞ

Öte yandan AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında 2025 yılının başında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a dosya sunulduğu ortaya çıktı.

T24’ün haberine göre, dosyada Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan, bazılarında Özlem Çerçioğlu’nun isminin de olduğu 20 dava ve soruşturmaya yer verildi.

İHALELER SIRALANDI

Dosyada ayrıca, Çerçioğlu’nun danışmanı olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan’ın, İBB soruşturmalarının odağında yer alan itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın ve Çerçioğlu’nun avukatlığını yaptığı iddia edilen, Necip Hablemitoğlu suikastı davasının bir numaralı sanığı Mustafa Levent Göktaş’ın kazandığı ihaleler sıralandı.

Bu ihalelerin bazılarında usulsüzlük yapıldığı iddiası yer aldı. Dosyada, ihalelere yönelik soruşturma ve davalarda ilerleme kaydedilmediği eleştirisi yapıldı.

İLERLEME OLMADI

Öte yandan bu dosyanın sunulmasının ardından, davalarda ilerleme kaydedilemediği için Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı yapan Ali Ulvi Yılmaz, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.

Aziz İhsan Aktaş başta olmak üzere birçok soruşturmada adı geçen Çerçioğlu’na, “AKP’ye katıl” baskısı yapıldığı öne sürüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kırşehir’de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Emekli Lokali’ne uğrayan Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’i anımsatarak,

“Şimdi bir de ‘emekli lokali’ deyince içim birden sabah şöyle bir sızladı. Bu dönem genç belediye başkanlarından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan, Beyoğlu’nda ilk emekli lokalini açmıştı. Ben de gittim, bir pazar günü kahvaltı ettim onlarla. Operasyonda aldılar şimdi. Türkiye’de ilk okullara su sebili İnan koydu. Görmüş fakir çocukları çeşmeden su içiyor. Okullara ücretsiz su sebili koydu, sonra biz de yazı yazdık bütün belediyeler koymaya başladı. O gencecik kardeşimizi şimdi aldılar.” diye konuştu.

Burada söz alan bir emekli de iktidara tepki gösterdi:

“O kadar ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor, bir tanesi de demiyor ya bir bakan olsun, bir milletvekili olsun. Koltuğundan kalkıp da istifa eden yok. Bu kadar insanlar ölüyor ve 13 asker şehit oldu, efendim araştırılsın diye önerge veriliyor, önergeye ret cevabı geliyor.”

20 yıldır AKP'li olduğunu ifade eden bir başka emekli ise, artık evlerine ekmek alamaz duruma geldiğini belirterek:

“Bundan sonra AKP’ye oy vermeyeceğim. Bak bu masanın önünde konuşuyorum. Neden? Çünkü bizi bitirdi. Adım atacak hâlimiz kalmadı. Ben gidip devletten, belediyelerden yardım dilenmiyorum. Ama benim hakkımı versin. 31 sene ben oraya prim yatırdım, esnaflık yaptım. Hâlâ vergi ödüyorum. Bizi görsünler artık. Halkın ne durumda olduğunu görsünler. Emekli maaşıyla gelip adam sebzesini alamıyor.” diye tepki gösterdi.

YANDAŞ YAZARDAN İTİRAF

TGRT Haber’de katıldığı bir yayında konuşan yandaş Cem Küçük, itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Küçük,

“Diploma işini Fuat Uğur gündeme getirdi ve iptal ettirdi, Nedim Şener’le beraber. Ben de MASAK raporları ve İBB dosyasının kamuoyu tarafından bilinmesinde görevim vardı. Taha Hüseyin Karagöz, ‘Abi ben çekildim İBB’den, niye konuşayım ki’ diyor.” ifadelerine yer verdi.

Küçük’ün rejimin muhalefete yönelik operasyonlarının kamuoyuna duyurulmasında görev aldığını söylemesi dikkat çekti.

İFTİRA SİYASETİNİN ÜRÜNÜ

AKP’ye geçen isimler üzerinden halkın iradesini ortadan kaldıran Saray yönetimi, kişiler üzerinden muhalefeti de bölmeye çabalıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ardından birçok ismin AKP’ye geçeceği iddiaları iktidar kanadından yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.

Son olarak AKP’li Savcı Sayan’ın, “İleriki günlerde önemli bir CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye geçecek” iddialarının ardından Şamil Tayyar da CHP içerisinden birçok ismin AKP’ye geçeceğini iddia etti.

İsimleri geçen CHP’li başkanlar ise ardı ardına tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şunlar:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: “Gelip geçici olan bu görevler sırasında bıraktığımız izler; gelecekte ailemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın gururu veya utancı olacaktır. Halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez. Benim inancım ve düşüncem budur.”

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası hâline getirilmektedir.”

CHP’li Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz: “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun bir sonraki Cumhurbaşkanımız olması için her noktada mücadele ettiğimiz ve partimizin kongre süreçlerinin başladığı bu süreçte, böyle bir iftira atılması oldukça manidardır. Yukarıda da belirttiğim üzere, bu iftirayı atan ve yayan kişiler yargı önünde hesap verecektir.”