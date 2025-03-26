Her iki çocuktan 1’i yetersiz besleniyor

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Peter Hawkins, Yemen'de 10 yılı aşkın süredir devam eden savaşın trajik bir dönüm noktasına ulaştığını kaydetti. Anadolu Ajansı'ndaki habere göre Hawkins, bu çatışmanın çocukların geleceğini çaldığını ve bir nesli hayatta kalmak için savaşmak zorunda bıraktığını belirtti.

Hawkins, ülkede artan açlık ve diğer krizlere işaret ederek "5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i akut yetersiz besleniyor. Bunlar arasında 537 binden fazlası şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Bu durum acı verici, yaşamı tehdit edici ve tamamen önlenebilir. Yetersiz beslenme bağışıklık sistemini zayıflatır, büyümeyi engeller ve çocukların potansiyellerini elinden alır. Yemen'de bu sadece bir sağlık krizi değil, binlercesi için ölüm cezası anlamına geliyor" dedi. UNICEF’e göre ülkedeki 1,4 milyon hamile ve emziren kadının yetersiz beslenmesi de endişe verici boyutta. Bunun etkisinin nesiller boyu hissedileceği kaydedildi.

Hawkins, "Bu felaket doğal değil, insan yapımı. 10 yıldan fazla süren çatışma, Yemen'in ekonomisini, sağlık sistemini ve altyapısını yok etti. Nüfusun yarısından fazlası hayatta kalmak için insani yardıma güveniyor. Gıda fiyatları 2015'ten bu yana yüzde 300 arttı. Gıda ve ilaç için yaşam hatları olan kritik limanlar ve yollar hasar gördü veya abluka altına alındı" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ PLANLARI

Öte yandan Amerikan Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg ABD’nin 15 Mart’ta Yemen’e düzenlediği saldırıdan önce, saldırının ayrıntılarının görüşüldüğü bir Signal grubuna eklendiğini duyurdu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes gazetecinin gruba “yanlışlıkla” eklendiğini doğruladı. Savaş planlarının, bir ulusal güvenlik yetkilisi tarafından "yanlışlıkla" Goldberg'e gönderildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok” diye yanıt verdi.