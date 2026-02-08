Her iki kadından biri ateşli silahla öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun bu yılın ilk ayına ilişkin raporu, ülkedeki kadınlara yönelik şiddetin geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Rapora göre, Ocak ayında 22 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 19 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Ocak ayında öldürülen 22 kadından 1’i ekonomik bahanelerle, 1’i kızının evli olduğu erkeğin barışma teklifini kabul etmemesi bahanesiyle katledildi. 20 kadının ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Platform, “20 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Kadınların neden ve kim tarafından öldürüldüğü tespit edilmedikçe, adaletin sağlanamayacağı vurgulandı. Öte yandan rapora göre kadınlar en çok evlerinde, ateşli silahla ve evli olduğu erkekler tarafından hayattan koparıldı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Iğdır'da 28 yaşındaki Ceren Işık, ateşli silahla öldürülmüş halde bulundu, 3 kişi gözaltına alındı. Olay Bağalar Mahallesi’nde yaşandı. Bir apartmanda silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri apartmanın birinci katına çıkarak Ceren Işık’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

EGE’DE 50 KADIN KATLEDİLDİ

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Kadın Komisyonu, kadına yönelik hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu dernek binasında basın toplantısı ile açıkladı. Burada yapılan açıklamada 2025 yılında kadınların eşit ve özgür yaşamın en ağır şekilde ihlal edildiği ifade edildi. Açıklamada “2025 yılında Ege Bölgesi’nde en az 50 kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü meydana gelmiş; birçok kadın, 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma kararı almasına rağmen şiddetten korunamamış, bazı vakalarda ise kamu görevlilerinin ihmali şiddetin devam etmesine yol açmıştır" denildi.