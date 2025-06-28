Her kesim için masa zorunluluk

EKONOMİ SERVİSİ

Emeğiyle geçinen milyonların, eriyen alım gücünde telafi yaratacak yollardan biri de ücretlere ara zam yapılması. Temmuz ayı, ücret, maaş ve aylıkları Ocak'tan bu yana eriyen milyonlar için zam anlamına geliyor. Ülkede kayıtlı istihdamda bulunan 10 kişiden 6'sı tüm ayı 22 bin 104 liralık asgari ücret ile, her 100 işçiden 83'ü yaklaşık 24 bin lira ile geçiriyor.

2 yılda sadece 2 kez, sefalet oranlarında zamlanan asgari ücrette kayıp devasa boyutlara ulaştı. DİSK-AR'ın araştırmasına göre işçiler, yıl başından bu yana ücretlerinden yaklaşık 6 bin lira kaybetti.

Kaybın en önemli etkenlerinden biri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in IMF'nin talimatıyla uygulamaya koyduğu Orta Vadeli Plan (OVP) oldu. Planda hedeflenen gerçekçilikten uzak yıl sonu enflasyonu nedeniyle Ocak zammı da eksik belirlendi. TÜİK'e göre 2024'te ortalama enflasyon yüzde 58 olarak gerçekleşti ancak ücretler daha ceplere girmeden eriyecek yüzde 30'luk zam oranı ile enflasyonun gerisinde bırakıldı. Gıda harcamalarını dahi karşılamayan 22 bin 104 liralık ücretleri, 6 ayda 6 bin lira eriyen ücretliler için ara zam, neredeyse beslenebilmek için şart haline geldi.

Yüksek enflasyon ile ücretlerin temel barınma ve beslenme ihtiyaçlarına yetmeyen asgari ücretlilere AKP'li isimlerin yanıtları ise olumsuz oldu. Geçtiğimiz hafta konuya ilişkin konuşan AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, ara zam için “Her şeyin bir zamanı var" dedi. DİSK ise önceki gün yayınladığı yazılı açıklama ile İş Kanunu'nu hatırlatmış, kanunen asgari ücrete birden fazla zamma engel olacak bir maddenin bulunmadığı ifade edilmişti.

SIFIR ZAM RİSKİ VAR

Temmuz ayının ilk haftasında, Haziran ayının enflasyon oranı da belli olacak. Ocak-Haziran döneminin resmi enflasyon farkı memur ve memur emeklileri için önem taşıyor. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak açıklanırken aylıklarda yapılacak düzenleme 6 aylık fark oranına göre belirlenecek.

Temmuz ayının önemli gündemlerinden biri de emeklilerin kök aylıklarının düzenlenmesi. Emekli aylıklarına yapılacak zamlar, kök aylıklar üzerinden hesaplanacak. Yaklaşık 4 milyon emeklinin, kök aylıklarının düşük olması nedeniyle mecbur bırakıldıkları 14 bin 469 liralık en düşük emekli aylığı da bu ay tartışılacak. Ancak düşük kök aylıklar, sıfır zam riski taşıyor. 4 milyon emekli, hiçbir zam alamama tehlikesi ile karşı karşıya. AKP döneminde prim hesaplama yöntemleri değişmeseydi, bugün en düşük emekli maaşı 33 bin lira seviyesinde olacaktı.

BU TEKLİF SOKAĞA ÇAĞIRIYOR

Kamu işçileri de bu ayı sözleşme bekleyerek geçirecek. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) sürerken işveren tarafı olan hükümetten bir sefalet teklifi daha geldi. Hükümetin ilk ay için zam teklifi yüzde 17 oldu. İkinci altı ay için zam teklifi ise yüzde 10 oldu. 2026 yılı için ise teklif değişmedi. Hükümet, ilk 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam öngördü.

Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi yalnızca 1 puan arttı. Türk-İş, defalet teklifine karşı aldığı grev kararını bir kez daha hatırlatarak Temmuz başındaki son teklifi bekleyeceklerini ifade etti. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Biz grev aşamasına kadar geldik. Gelin, bu işi masada çözelim. Bu iş greve gittiğimiz zaman da bitecek, masa başında oturup müzakere yaptığımız zaman da bitecek. Aksi olursa kavgadan kimsenin kârı olmaz. Devletin işçisine devletin sahip çıkması lazım" diye konuştu. 3 haftalık zam protestolarında ilk haftayı geride bırakan kamu işçileri, 15 Temmuz'daki greve hazırlanıyor.