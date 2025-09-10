Her koldan baskı sürüyor

Saray rejiminin son operasyon dalgası CHP İl Başkanlığı’na atanan kayyum oldu. Muhalefeti ortadan kaldırmaya yönelik saldırılarını sürdüren rejim konuşanları ve yazanları da baskı altında tutmaya çalışıyor. Akademisyen Emrah Gülsunar ile Sokak Kedisi Youtube kanalının yöneticisi Ebru Uzun Oruç, Siyaset Bilimci ve Birikim Dergisi yazarı Abdullah Esin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden Esin tutuklanırken, Oruç serbest bırakıldı.

Esin, sosyal medya hesabından CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım atanması ve binanın ablukaya alınmasına ilişkin paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Esin sosyal medya hesabından iktidara “darbeyi durdur” çağrısı yapılması ve İstanbul’daki ilçe başkanlıkları önünde de toplanılması gerektiğini; Valilik yasağının hukuki olmadığını yazmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 14 hesap hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" içerikli paylaşımlar gerekçesiyle işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Elektronik imza sahiplerine ait şifrelerin çalındığını, elektronik imzasıyla işlem yapan hiçbir kullanıcının güvende olmadığını yazan gazeteci Tolga Şardan polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Şardan, yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Şardan, geçtiğimiz günlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nda (BTK), ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzun 'hacklendiğini', olayla ilgili idari incelemenin başlatıldığını yazmıştı.