Her konuda en dipteyiz

AKP iktidarının politikaları ile birlikte ülkede insan haklarından, hukukun üstünlüğüne dek birçok konuda kan kaybı yaşandı. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yayımladığı 2025 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI), Türkiye’nin yolsuzluk algısındaki gerilemeyi ortaya koydu. Buna göre Türkiye, 31 puanla 182 ülke arasında 124’üncü sıraya gerileyerek Cibuti, Nijer ve Moğolistan ile aynı sırada yer aldı. Bir önceki yıl 34 puanla 107’nci sırada bulunan Türkiye, son bir yılda 3 puan kaybederek 17 basamak birden düştü. Böylece Türkiye, endekste en sert gerileyen ülkeler arasında gösterildi.

EN SERT DÜŞÜŞ

Raporda, 2012’den bu yana 50 ülkede ciddi bir gerileme yaşandığına dikkat çekildi. Rapora göre en sert düşüş görülen ülkeler arasında Türkiye (31 puan), Macaristan (40 puan) ve Nikaragua (14 puan) yer aldı. Bu gerilemenin nedenleri arasında "demokratik gerileme, kurumsal zayıflama, patronaj ağları ve hesap verebilirlik mekanizmalarının aşınması" gösterildi. Yolsuzluğun siyasal ve idari yapılara derin biçimde yerleştiği vurgulandı.

DÜNYADA GERİLEME

ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Fransa ve İsveç gibi ülkelerde de düşüş eğilimi dikkat çekti. 2025 endeksine göre, 80 puanın üzerinde yer alan ve “temiz yönetim” olarak kabul edilen ülke sayısı 10 yıl önce 12 iken bugün 5’e düştü.

***

NASIL PUANLANIYOR?

182 ülkenin kamu sektöründeki yolsuzluk algısına göre sıralandığı endekste ülkeler 0 ile 100 arasında puanlanıyor. 0 puan, yolsuzluğun çok yaygın olduğu ülkeleri; 100 puan ise yolsuzluğun en düşük seviyede olduğu ülkeleri ifade ediyor.

***

TÜRKİYE’NİN PUANLARI

2013 yılında 50 puanla tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşan Türkiye’nin puanı 2025’te 31’e kadar geriledi. Son 10 yılda Türkiye, toplam 19 puan kaybetti.