Her kulaç bir fidan: Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’nun teması 'orman yangınları'

Datça’da 450 yüzücünün katılacağı açık deniz kış yüzmü maratonunda kulaçlar “orman yangınlarıyla“ mücadele için atılacak.

Datça’da gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ve tek açık deniz kış yüzme maratonu 6 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Bu yıl 18’nci kez yüzülecek olan Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’nun teması “orman yangınları“ olarak belirlendi. “Orman Yangınlarının Farkında Olalım!“, “Ormanlarımızı Koruyalım!“ ve “Her Kulaç Bir Fidan“ sloganlarıyla gerçekleştirilecek maraton 1500 ve 5000 metrelik iki kategoride gerçekleştirilecek. Maratona 450 yüzücünün katılması bekleniyor.

Datça Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşturduğu Datça Açık Deniz Yüzme Maratonu Komitesi tarafından gerçekleştirilen yüzme maratonu, Datça Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve TEMA Vakfı tarafından destekleniyor.

İlk kez 2007 yılında 15 yüzücünün katılımıyla başlayan maraton Türkiye’de kış aylarında düzenli olarak yapılan ilk açık deniz kış yüzme etkinliği. Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan, İsviçre, Amerika ve Almanya‘dan amatör ve profesyonel yüzücülerin de katıldığı matarona olan ilgili her geçen yıl artıyor.