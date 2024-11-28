Her kurum ismini yanlış yazıyor: İki kez askere çağrıldı, emekli olamıyor

Devlet kurumlarının ismini yanlış yazması sebebiyle hayatı boyunca çeşitli problemler yaşayan 59 yaşındaki Ersin Akbaş, emekli olabilmek için isim tespit davası açtı.

Antalya’da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri sebebiyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle anılmaya başlayan Akbaş'ın, emekli olabilmek için hukuki mücadelesi sürüyor.

59 yaşındaki Ersin Akbaş’ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı.

Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti.

İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı.

Ersin Akbaş, iddiasına göre kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yaptı,

1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı.

Akbaş, ikinci askerliğini ise iddiasına göre Ersün adıyla yaptı. Akbaş, bu yaşına kadar Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin Akbaş ismiyle yaşamını sürdürdü.

İSİM TESPİTİ İÇİN DAVA AÇTI

Akbaş’ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti. Son olarak emeklilik hayali kuran Akbaş ve avukatı, Antalya 9. İş Mahkemesi’ne isim tespit ve sigorta girişleri için tespit davası açtı.

Zonguldak SGK’ye yazılan müzekkereye verilen cevapta, Ersin Akbaş’ın ’yanında çalıştım’ dediği annesi Şerife Akbaş’ın belirtilen tarihlerde vergi yükümlülüğüne ait bir kaydına rastlanılmadığı belirtilerek bilirkişinin sunmuş olduğu rapor doğrultusunda mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

Fotoğraf: İHA

MAHKEMEYE İTİRAZ EDECEK

Son olarak Ersin Akbaş’ın kardeşi, Zonguldak Çaycuma Vergi Dairesi’nden Ersin Akbaş ismiyle ağabeyinin annesi yanında çalıştığına ve vergi mükellefi olduğuna dair belgeye ulaştı. Söz konusu belgede 01.05.1992’de işe başlama, 31.12.1997 işi terk tarihi bulunduğu görüldü. Kendisine ulaştırılan belgeyi avukatına veren Akbaş’ın isminin tespiti ve emekli olabilme hayali yeniden yeşerdi. Akbaş, avukatıyla birlikte istinaf mahkemesine itiraz etmeye hazırlanıyor.

“50 YAŞINDA EMEKLİ OLMAM GEREKİYORDU”

Yaşadığı mağduriyetin çocukluğu ve gençliğinde devam ettiğini, son olarak yaşlılığında da devam etme tedirginliği yaşadığını dile getiren Ersin Akbaş, şunları söyledi:

“Mahkeme bu belgeleri talep etmişti ancak gönderilmemişti. Benim kardeşim Zonguldak Çaycuma’dan belgeleri mahkemeye sunmamız için bana gönderdi. Avukat ile birlikte mahkemeye sunacağız. 50 yaşında emekli olmam gerekiyorken 59 yaşında emekli olamadım. Geçmişimi çalmışlar. Kimden hesap sorulacaksa adalet mutlaka bulacaktır. Ersin’in SGK borcunu ödemek için gidiyorum, kimliğimi alıyorlar, sen Ersün’sün diyorlar. Ben mi suçluyum burada, nüfus suçlu. Ben suçluysam idam olmaya razıyım. Çocuk çocukluğunu yaşar, genç gençliğini yaşar, ben hayatım boyunca nüfusun peşinden koştum. Ergün Akbaş doğum kağıdım var, kız olarak. Bunu 43 yıl sonra mahkemede gördüm. Ergün, Ergin, Ersun, Ersün, Ersin, daha arşivi açsalar başka isimler de çıkacak. Onu da bilmiyorum. Çocukluğumu, gençliğimi yaşayamadım, yaşlanıyorum emekli olamıyorum.”

"BELGE DEĞERLENDİRİLSE EMEKLİ OLABİLECEK"

Akbaş’ın avukatı Nuray Ertem de, istinaf mahkemesine başvuracaklarını belirterek, “İsmindeki 5 farklı yazımdan kaynaklanan hatanın çözümü için nihayet bir evrak ele geçirmiş bulunuyoruz. Çaycuma Vergi Dairesi’nden 1992 yılına ait BAĞKUR ve sigortaya giriş kayıtlarını Ersin Akbaş olarak bulduk. Ancak o tarihte nüfusta Ersün olduğu için, Ersin ile Ersün’ü iki farklı kişi olarak kabul ediliyordu. En son reddedilmişti, bu belgelerle istinafa başvuracağız, eğer istinaf da değerlendirmeye almaz ise yargılamanın yenilenmesi yoluna başvuracağız. Eğer değerlendirilirse ve doğrulanırsa emekli olabilecek” dedi.