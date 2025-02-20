"Her maç öncesi imza verecek" iddiası: Gökhan Özoğuz'dan açıklama

Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı şikayet üzerine hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden yasaklama cezası verildiği iddia edilen müzisyen Gökhan Özoğuz açıklama yaptı.

Özoğuz, "Sizin sayenizde öğrendim, ama bana ulaşan bir ceza bilgisi vs yok. Olsaydı bile gurur duyardım" dedi.

Sosyal medya platformu X'te (Twitter) bulunan Sami Yen Haber adlı hesap, Galatasaray'ın şikayeti üzerine Özoğuz'a 6222 cezası uygulandığı iddiasına yer verilen bir paylaşım yaptı.

Galatasaray’ın şikayeti üzerine Athena Gökhan’a 6222 cezası uygulandı. Her Fenerbahçe maçı öncesinde ve devre arasında karakola giderek imza atacak. — Sami Yen Haber (@_samiyenhaber) February 19, 2025

OdaTV'ye açıklamalarda bulunan müzisyen Gökhan Özoğuz böyle bir cezadan haberi olmadığını söyledi.

Özoğuz şu ifadeleri kullandı:

"Sizin sayenizde öğrendim, ama bana ulaşan bir ceza bilgisi vs yok. Olsaydı bile gurur duyardım. Fenerbahçe için ceza almak benim için onurdur. İddianın kaynağına yakışan bir itham, camia olarak buna yeltenmelerine şaşırmadım. Zaten komple çifte standart.

Dediğim gibi böyle bir ceza gerçek dahi olsa onur duyarım, gider imzamı veririm."

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NE OLMUŞTU?

Gökhan Özoğuz, geçen yıl verdiği bir konserde Galatasaray'a yönelik kullandığı "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" ifadeleriyle büyük tartışmalara yol açmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan açıklamalar, Galatasaray taraftarların sert tepkisine neden olmuştu.

Galatasaray yönetiminin, Özoğuz’un bu sözleri üzerine şikayetçi olduğu belirtilmişti.